У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО





Про це Анастасія Павлович.



"Дуб був для жителів села священним, йому надавали сакрального значення, він уособлював силу і красу. Адже скільки історичних подій, змін у природі і суспільстві йому судилося побачити за декілька століттт!



А які пісні лунали під цим дубом!", - йдеться в дописі.





До слова, у селі Седлище Любешівського району сьогодні пронеслася гроза із зливою та градом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 2 вересня, стихія знищила велетня-дуба в селі Велимче.Про це повідомила голова Велимченської сільської ради"Дуб був для жителів села священним, йому надавали сакрального значення, він уособлював силу і красу. Адже скільки історичних подій, змін у природі і суспільстві йому судилося побачити за декілька століттт!А які пісні лунали під цим дубом!", - йдеться в дописі.До слова, у селі Седлище Любешівського району сьогодні пронеслася гроза із зливою та градом.

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