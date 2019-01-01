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У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО

У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
В понеділок, 2 вересня, стихія знищила велетня-дуба в селі Велимче.

Про це повідомила голова Велимченської сільської ради Анастасія Павлович.

"Дуб був для жителів села священним, йому надавали сакрального значення, він уособлював силу і красу. Адже скільки історичних подій, змін у природі і суспільстві йому судилося побачити за декілька століттт!

А які пісні лунали під цим дубом!", - йдеться в дописі.


До слова, у селі Седлище Любешівського району сьогодні пронеслася гроза із зливою та градом.

У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО

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Теги: Велимче, негода, дуб
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