вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали

На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали
У місті Моршині Львівської області зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус, унаслідок ДТП понад десятеро осіб дістали тілесних ушкоджень.

Про це передає Інтерфакс Україна.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 У м. Моршині, Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус "Мерседес" і вантажівка "КамАЗ", - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що на момент ДТП у салоні автобуса перебували 24 людини. Попередньо з тілесними ушкодженнями до лікарні доправлено понад десятеро осіб.

"Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються", - поінформували в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Моршин, поліція, автобус, вантажівка, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали
02 вересень, 23:36
У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
02 вересень, 22:44
З «Волиньгазу» звільнилось 122 працівники
02 вересень, 22:25
Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
02 вересень, 21:51
Схожі новини
Розповіли подробиці аварії за участю маршрутки на Волині Розповіли подробиці аварії за участю маршрутки на Волині
13 квітень, 2017, 10:13
Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
01 вересень, 01:15
У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
01 вересень, 00:39
На Волині вантажівка на швидкості ледве не знесла мікроавтобус з п'ятьма дітьми. ВІДЕО На Волині вантажівка на швидкості ледве не знесла мікроавтобус з п'ятьма дітьми. ВІДЕО
31 серпень, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали
02 вересень, 23:36
 0
У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
02 вересень, 22:44
 0
З «Волиньгазу» звільнилось 122 працівники
02 вересень, 22:25
 0
Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
02 вересень, 21:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿