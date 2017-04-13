На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали
02 вересень, 23:36
У місті Моршині Львівської області зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус, унаслідок ДТП понад десятеро осіб дістали тілесних ушкоджень.
Про це передає Інтерфакс Україна.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 У м. Моршині, Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус "Мерседес" і вантажівка "КамАЗ", - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Зазначається, що на момент ДТП у салоні автобуса перебували 24 людини. Попередньо з тілесними ушкодженнями до лікарні доправлено понад десятеро осіб.
"Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються", - поінформували в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини ДТП.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це передає Інтерфакс Україна.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 У м. Моршині, Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус "Мерседес" і вантажівка "КамАЗ", - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Зазначається, що на момент ДТП у салоні автобуса перебували 24 людини. Попередньо з тілесними ушкодженнями до лікарні доправлено понад десятеро осіб.
"Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються", - поінформували в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини ДТП.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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