На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали





Про це передає



"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 У м. Моршині, Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус "Мерседес" і вантажівка "КамАЗ", - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.



Зазначається, що на момент ДТП у салоні автобуса перебували 24 людини. Попередньо з тілесними ушкодженнями до лікарні доправлено понад десятеро осіб.



"Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються", - поінформували в поліції.



На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини ДТП.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Моршині Львівської області зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус, унаслідок ДТП понад десятеро осіб дістали тілесних ушкоджень.Про це передає Інтерфакс Україна "Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 У м. Моршині, Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус "Мерседес" і вантажівка "КамАЗ", - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.Зазначається, що на момент ДТП у салоні автобуса перебували 24 людини. Попередньо з тілесними ушкодженнями до лікарні доправлено понад десятеро осіб."Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються", - поінформували в поліції.На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини ДТП.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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