«Це неймовірно приємний подарунок»: компанія «Сталь-М» зробила сюрприз для лучан і рівнян*
Сьогодні, 11:38
На початку серпня компанія «Сталь-М» вирішила зробити сюрприз для жителів Рівного та Луцька з нагоди Дня Незалежності України. Сюрпризом став розіграш вхідних дверей від виробника, який має першість в Україні.
У розіграші могли взяти участь люди будь-якого віку та достатку.
На власне здивування виграла у розіграші рівнянка Олена Тхорук. Жінка до останнього не могла повірити, що, будучи пенсіонеркою, вона зможе поставити в квартирі нові та надійні двері.
«Це неймовірно приємний подарунок. Мої старенькі двері вже зовсім вийшли з ладу, і я боялася, що мене можуть пограбувати, аж раптом до мене перетелефонували з компанії «Сталь-М» та повідомили, що я виграла вхідні двері. Це справжнє диво», – ділиться враженнями переможниця конкурсу.
Компанія «Сталь-М» – це сучасне виробництво сертифікованих металевих протизламних та протипожежних дверей та сейфів, яке є безперечним лідером на ринку дверей України вже понад 17 років.
Невдовзі компанія планує влаштувати новий розіграш, про початок якого стане відомо з їхньої офіційної сторінки в Facebook.
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У розіграші могли взяти участь люди будь-якого віку та достатку.
На власне здивування виграла у розіграші рівнянка Олена Тхорук. Жінка до останнього не могла повірити, що, будучи пенсіонеркою, вона зможе поставити в квартирі нові та надійні двері.
«Це неймовірно приємний подарунок. Мої старенькі двері вже зовсім вийшли з ладу, і я боялася, що мене можуть пограбувати, аж раптом до мене перетелефонували з компанії «Сталь-М» та повідомили, що я виграла вхідні двері. Це справжнє диво», – ділиться враженнями переможниця конкурсу.
Компанія «Сталь-М» – це сучасне виробництво сертифікованих металевих протизламних та протипожежних дверей та сейфів, яке є безперечним лідером на ринку дверей України вже понад 17 років.
Невдовзі компанія планує влаштувати новий розіграш, про початок якого стане відомо з їхньої офіційної сторінки в Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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