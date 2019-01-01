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Волинські пасічники закінчують сезон. ВІДЕО

Волинські пасічники закінчують сезон. ВІДЕО
Більше 12 років – саме стільки часу Микола Гінайло займається бджільництвом. Зараз у чоловіка є дві пасіки: одна в лісі, друга – біля власної домівки.

Крім того, він доглядає за бджолами Шацького національного парку. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

До бджіл Микола ставиться з любов’ю, перевіряє вулики за графіком. До своїх смугастих улюбленець приходить із спеціальним пристроєм, димарем. Пасічники використовують його, щоб заспокоїти бджіл і вони не жалились.

На цій пасіці живуть бджоли різних порід. Деякі Микола вивів сам, методом схрещення. Одна з найспокійніших і тих, які не кусають, – чорна німецька.

Крім, власне, меду, який приносять бджоли, – чоловік збирає прополіс. Це, так званий, бджолиний клей, який має лікарські і фармакологічні властивості.

Хоч бджоли часто жалять пасічника, але пан Микола запевняє, що без цих, як він їх називає, “красунь”, – вже не уявляє свого життя.


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Теги: бджоли, пасіка, мед, сезон, вулик
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