Волинські пасічники закінчують сезон. ВІДЕО
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Більше 12 років – саме стільки часу Микола Гінайло займається бджільництвом. Зараз у чоловіка є дві пасіки: одна в лісі, друга – біля власної домівки.
Крім того, він доглядає за бджолами Шацького національного парку. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
До бджіл Микола ставиться з любов’ю, перевіряє вулики за графіком. До своїх смугастих улюбленець приходить із спеціальним пристроєм, димарем. Пасічники використовують його, щоб заспокоїти бджіл і вони не жалились.
На цій пасіці живуть бджоли різних порід. Деякі Микола вивів сам, методом схрещення. Одна з найспокійніших і тих, які не кусають, – чорна німецька.
Крім, власне, меду, який приносять бджоли, – чоловік збирає прополіс. Це, так званий, бджолиний клей, який має лікарські і фармакологічні властивості.
Хоч бджоли часто жалять пасічника, але пан Микола запевняє, що без цих, як він їх називає, “красунь”, – вже не уявляє свого життя.
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Крім того, він доглядає за бджолами Шацького національного парку. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
До бджіл Микола ставиться з любов’ю, перевіряє вулики за графіком. До своїх смугастих улюбленець приходить із спеціальним пристроєм, димарем. Пасічники використовують його, щоб заспокоїти бджіл і вони не жалились.
На цій пасіці живуть бджоли різних порід. Деякі Микола вивів сам, методом схрещення. Одна з найспокійніших і тих, які не кусають, – чорна німецька.
Крім, власне, меду, який приносять бджоли, – чоловік збирає прополіс. Це, так званий, бджолиний клей, який має лікарські і фармакологічні властивості.
Хоч бджоли часто жалять пасічника, але пан Микола запевняє, що без цих, як він їх називає, “красунь”, – вже не уявляє свого життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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