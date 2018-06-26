У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО





Як розповідають організатори, участь у змаганнях взяло 13 любителів тенісу. З них по одному учаснику приїхали навіть з Луцька та Червонограда - пише



Завдяки тому, що в Нововолинську побудували нові тенісні корти, відтепер можна проводити масштабніші турніри. Одна гра в теніс може тривати декілька годин, а щоб провести цілий турнір, то раніше доводилося відводити на це кілька днів, розповідає любитель тенісу, один з організаторів Віталій Демянков.



Той, хто взяв тенісну ракетну в руки одного разу, не зможе про неї забути кілька років, говорять тренери. А тому, з появою кортів, можливо, колись у Нововолинську виростуть зірки великого тенісу.



Результати змагань: перше місце виборов Володимир Морозов, друге – Олександр Кулік, а третє – Ігор Балабанов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську минулого вікенду відбулися змагання для дорослих з великого тенісу, які проходили з нагоди Дня міста та Дня шахтаря.Як розповідають організатори, участь у змаганнях взяло 13 любителів тенісу. З них по одному учаснику приїхали навіть з Луцька та Червонограда - пише Буг Завдяки тому, що в Нововолинську побудували нові тенісні корти, відтепер можна проводити масштабніші турніри. Одна гра в теніс може тривати декілька годин, а щоб провести цілий турнір, то раніше доводилося відводити на це кілька днів, розповідає любитель тенісу, один з організаторівТой, хто взяв тенісну ракетну в руки одного разу, не зможе про неї забути кілька років, говорять тренери. А тому, з появою кортів, можливо, колись у Нововолинську виростуть зірки великого тенісу.Результати змагань: перше місце виборов, друге –, а третє –

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