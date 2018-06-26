У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
Сьогодні, 08:12
У Нововолинську минулого вікенду відбулися змагання для дорослих з великого тенісу, які проходили з нагоди Дня міста та Дня шахтаря.
Як розповідають організатори, участь у змаганнях взяло 13 любителів тенісу. З них по одному учаснику приїхали навіть з Луцька та Червонограда - пише Буг.
Завдяки тому, що в Нововолинську побудували нові тенісні корти, відтепер можна проводити масштабніші турніри. Одна гра в теніс може тривати декілька годин, а щоб провести цілий турнір, то раніше доводилося відводити на це кілька днів, розповідає любитель тенісу, один з організаторів Віталій Демянков.
Той, хто взяв тенісну ракетну в руки одного разу, не зможе про неї забути кілька років, говорять тренери. А тому, з появою кортів, можливо, колись у Нововолинську виростуть зірки великого тенісу.
Результати змагань: перше місце виборов Володимир Морозов, друге – Олександр Кулік, а третє – Ігор Балабанов.
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Як розповідають організатори, участь у змаганнях взяло 13 любителів тенісу. З них по одному учаснику приїхали навіть з Луцька та Червонограда - пише Буг.
Завдяки тому, що в Нововолинську побудували нові тенісні корти, відтепер можна проводити масштабніші турніри. Одна гра в теніс може тривати декілька годин, а щоб провести цілий турнір, то раніше доводилося відводити на це кілька днів, розповідає любитель тенісу, один з організаторів Віталій Демянков.
Той, хто взяв тенісну ракетну в руки одного разу, не зможе про неї забути кілька років, говорять тренери. А тому, з появою кортів, можливо, колись у Нововолинську виростуть зірки великого тенісу.
Результати змагань: перше місце виборов Володимир Морозов, друге – Олександр Кулік, а третє – Ігор Балабанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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