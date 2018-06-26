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У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО

У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську минулого вікенду відбулися змагання для дорослих з великого тенісу, які проходили з нагоди Дня міста та Дня шахтаря.

Як розповідають організатори, участь у змаганнях взяло 13 любителів тенісу. З них по одному учаснику приїхали навіть з Луцька та Червонограда - пише Буг.

Завдяки тому, що в Нововолинську побудували нові тенісні корти, відтепер можна проводити масштабніші турніри. Одна гра в теніс може тривати декілька годин, а щоб провести цілий турнір, то раніше доводилося відводити на це кілька днів, розповідає любитель тенісу, один з організаторів Віталій Демянков.

Той, хто взяв тенісну ракетну в руки одного разу, не зможе про неї забути кілька років, говорять тренери. А тому, з появою кортів, можливо, колись у Нововолинську виростуть зірки великого тенісу.

Результати змагань: перше місце виборов Володимир Морозов, друге – Олександр Кулік, а третє – Ігор Балабанов.

У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО

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Теги: теніс, Нововолинськ, змагання, спорт
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