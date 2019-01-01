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В Україні хочуть ліквідувати паперовий документообіг

В Україні хочуть ліквідувати паперовий документообіг
Кабмін має намір заборонити використання паперового документообігу між державними органами.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ході зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, – пише НВ.

«З 1 жовтня ми плануємо повністю відмовитися від паперового обороту. Ми плануємо заборонити використання і обмін між державними органами папірцями. Це дуже амбітна задача, яка стоїть перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом. Ми сьогодні зранку проводили нараду. Я оцінюю виконання цієї задачі як реалістичне», — зазначив він.

Гончарук підкреслив, що це завдання є складним, оскільки є багато органів і систем. Все це потрібно синхронізувати.

«Уявімо, що в нас це може вийти», — додав прем’єр.

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Теги: паперовий документообіг, Дмитро Дубілет, відомства, діджиталізація
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