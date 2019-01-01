В Україні хочуть ліквідувати паперовий документообіг
Сьогодні, 07:11
Кабмін має намір заборонити використання паперового документообігу між державними органами.
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ході зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, – пише НВ.
«З 1 жовтня ми плануємо повністю відмовитися від паперового обороту. Ми плануємо заборонити використання і обмін між державними органами папірцями. Це дуже амбітна задача, яка стоїть перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом. Ми сьогодні зранку проводили нараду. Я оцінюю виконання цієї задачі як реалістичне», — зазначив він.
Гончарук підкреслив, що це завдання є складним, оскільки є багато органів і систем. Все це потрібно синхронізувати.
«Уявімо, що в нас це може вийти», — додав прем’єр.
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Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ході зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, – пише НВ.
«З 1 жовтня ми плануємо повністю відмовитися від паперового обороту. Ми плануємо заборонити використання і обмін між державними органами папірцями. Це дуже амбітна задача, яка стоїть перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом. Ми сьогодні зранку проводили нараду. Я оцінюю виконання цієї задачі як реалістичне», — зазначив він.
Гончарук підкреслив, що це завдання є складним, оскільки є багато органів і систем. Все це потрібно синхронізувати.
«Уявімо, що в нас це може вийти», — додав прем’єр.
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Коментарі 1
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