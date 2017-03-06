ДБР засвідчило, що тепер працює на Портнова, – ексдепутатка

Державне Бюро Розслідувань відмовилось реєструвати заяви екснарепа Тетяни Чорновол щодо ймовірних злочинів Андрія Портнова.Про це ексдепутатка заявила на своїй сторінці у Facebook.«Керівник ДБРвідмовився внести до ЄРДР мої заяви про злочини Портнова. Хоча відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України)»Як зазначила Тетяна Чорновол, під час особистої зустрічі Роман Труба розповідав, що ДБР порушило багато кримінальних справ по заявах самого Портнова, тому що не могло відмовити згідно КПК.«Саме цим Труба пояснив порушення, наприклад, такої антидержавної кримінальної справи, де називається «злочином»... контрнаступ ЗСУ на Донбасі 2014 року, в результаті якого було звільнено 70 відсотків території Донбасу.На цій зустрічі я повідомила Трубу, що готую заяви про злочини Портнова. Він мені гарантував, що порушить кримінальні справи і перевірить викладені факти. Мої заяви стосувалися "узурпації влади" Портновим та його зловживання на державній посаді в інтересах комерційної структури», – йдеться у дописі політика.«Однак, як виявилось, Труба настільки переляканий та залежний від Портнова, що я отримала дві відмови», – резюмувала екснардеп.Детальніше з текстами заяв можна ознайомитись за посиланнями: