вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 3 вересня

Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.016, а продаж - 25.384.

Євро при купівлі становить - 27.439, продажу - 27.998.

Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.078, продаж - 6.588.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони
Сьогодні, 09:10
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Сьогодні, 09:00
ДБР засвідчило, що тепер працює на Портнова, – ексдепутатка
Сьогодні, 08:45
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 30 серпня Курс валют у Луцьку на 30 серпня
30 серпень, 09:12
Курс валют у Луцьку на 29 серпня Курс валют у Луцьку на 29 серпня
29 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 27 серпня Курс валют у Луцьку на 27 серпня
27 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 26 серпня Курс валют у Луцьку на 26 серпня
26 серпень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони
Сьогодні, 09:10
 0
Яскравий острівець у Луцьку: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 09:05
 0
Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
ДБР засвідчило, що тепер працює на Портнова, – ексдепутатка
Сьогодні, 08:45
 0
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
Сьогодні, 08:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿