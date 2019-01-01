Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.016, а продаж - 25.384.
Євро при купівлі становить - 27.439, продажу - 27.998.
Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.078, продаж - 6.588.
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Євро при купівлі становить - 27.439, продажу - 27.998.
Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.078, продаж - 6.588.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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