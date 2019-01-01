3 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони





Наші пращури свято називали на честь обох святих - Тадей Проповідник та Василина Льняниця, - пише видання



3 вересня побутували звичаї, пов'язані в основному із збиранням льону в полі та збору яблук. Вважалося, що за неакуратну роботу на цих "теренах" можна поплатитися здоров'ям. Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями - її уявляли у вигляді молодої синьоокої дівчини зі світло-русявим волоссям, а називали Льняниця.



Так, батьки забороняли дітям бігати льняним полем. Ну а в цей час жінки спокійно і дбайливо збирали його, і через деякий час шили найкращі рушники та вишиванки, які зберігали в собі велику силу.



На Тадея Проповідника при зборі яблук намагалися не пошкодити плід. Також заборонялося їх витирати, інакше довго зберігатися вони не будуть.



Якщо розчавити яблуко або порізати, що неакуратна людина може накликати на себе невдачу, пов'язану із травмами.



Прикмети дня на Тадея Проповідника:



- Якщо на Тадея ясно і сонячно, тепла погода триматиметься ще місяць;

- У лісі багато горобини - готуйся до дощової осені;

- Якщо у цей день вродило багато жолудів, що чекай на сніжне Різдво;

- Якщо миші зерно з мішків у нори тягнуть, то зима буде люта й снігом багата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 вересня християни вшановують апостола Тадея, одного з учнів Ісуса Христа, проповідника і святителя. Також цей день у церковному календарі приурочений мучениці Василині Алонській.Наші пращури свято називали на честь обох святих - Тадей Проповідник та Василина Льняниця, - пише видання РБК-Україна. 3 вересня побутували звичаї, пов'язані в основному із збиранням льону в полі та збору яблук. Вважалося, що за неакуратну роботу на цих "теренах" можна поплатитися здоров'ям. Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями - її уявляли у вигляді молодої синьоокої дівчини зі світло-русявим волоссям, а називали Льняниця.Так, батьки забороняли дітям бігати льняним полем. Ну а в цей час жінки спокійно і дбайливо збирали його, і через деякий час шили найкращі рушники та вишиванки, які зберігали в собі велику силу.На Тадея Проповідника при зборі яблук намагалися не пошкодити плід. Також заборонялося їх витирати, інакше довго зберігатися вони не будуть.Якщо розчавити яблуко або порізати, що неакуратна людина може накликати на себе невдачу, пов'язану із травмами.Прикмети дня на Тадея Проповідника:- Якщо на Тадея ясно і сонячно, тепла погода триматиметься ще місяць;- У лісі багато горобини - готуйся до дощової осені;- Якщо у цей день вродило багато жолудів, що чекай на сніжне Різдво;- Якщо миші зерно з мішків у нори тягнуть, то зима буде люта й снігом багата.

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