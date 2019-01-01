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Бюрократію беремо на себе, – «СВІДОМІ» запустили «Мобільну приймальню» для лучан

Бюрократію беремо на себе, – «СВІДОМІ» запустили «Мобільну приймальню» для лучан
Лучани все частіше нарікають, що не можуть достукатися аби їхні проблеми почули та допомогли вирішити.

Саме тому команда Андрія Покровського Громадянський Рух «СВІДОМІ» нещодавно запустила новий проект, який стане своєрідним «містком зв’язку» громадськості та відповідальних служб, - пише Конкурент.

Про це повідомили в громадській організації.

«Через бюрократію лучани часто не мають бажання витрачати свій час, аби звернутися з проханням відремонтувати дорогу, поставити дитячий майданчик чи змусити якісно працювати комунальні служби. Проект «Мобільна приймальня громадян» допомагає мешканцям Луцька у комунікації з владою, комунальними службами, установами та організаціями», – розповів співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.



Координатор проекту Валентин Хаймик, своєю чергою, додав, що механізм працюватиме дуже просто для громадян.

«СВІДОМІ» оформлятимуть звернення від громадян та спрямовуватимуть у відповідні органи. Особливу увагу будуть приділяти моніторингу за процесом розгляду заяв. Згодом лучан сповістять про результати», – пояснив координатор Мобільної приймальні.
Бюрократію беремо на себе, – «СВІДОМІ» запустили «Мобільну приймальню» для лучан

Скористатися сервісом «Мобільна приймальня» можна кількома способами:

- зателефонувавши до Громадянського Руху «СВІДОМІ» за номером (099) 215 50 75 або (068) 215 70 75;
- заповнивши онлайн форму на сторінці організації у Facebook (fakebook.com/SVIDOMI.OFFICE/);
- відвідавши офіс «СВІДОМИХ» у «СІТІ ПАРКУ» за адресою проспект Волі, 49 а.
- Відтепер можна обрати зручний спосіб для користування сервісом, розповідати про те, що турбує двір, вулицю чи мікрорайон та звертатися за допомогою.

«Турбуємося про лучан, а бюрократію беремо на себе», – кажуть "СВІДОМІ" у проморолику свого нового проекту, який опублікували на каналі в YouTube.

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Теги: СВІДОМІ, Андрій Покровський, проект
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