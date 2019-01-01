Волинського посадовця після судових баталій поновили на роботі





Судові баталії в цій справі тривали довго, - пише



Так, посадовця звільнили в листопаді 2018 року. Від того часу суди різних інстанцій підтверджували факт незаконності звільнення Степана Білана. Наприклад, у липні відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд в місті Львів, а в березні це робив Львівський окружний адміністративний суд.



Зрештою лише у вересні Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відновила справделивість та поновила Степана Білана на роботі.

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