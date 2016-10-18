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Мер Володимира спростував інформацію щодо нового претендента на посаду секретаря міськради

Мер Володимира спростував інформацію щодо нового претендента на посаду секретаря міськради
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк спростував інформацію щодо нового претендента на посаду секретаря міськради.

Про це стало відомо під час брифінгу для місцевих журналістів сьогодні, 3 вересня, – інформує сайт «Княжий град».

«Це фейк. Згідно з Конституцією, людина винна, якщо є відповідна ухвала суду. Поки її (ухвали – ред.) немає, то немає підстав для прийняття рішення. Тому, кандидатури не розглядав», – зазначив Петро Саганюк.

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До слова, чинного секретаря міської ради затримали за хабар у розмір 10 тисяч гривень. За ці кошти Олег Свідерський мав посприяти позитивному вирішенню «земельного» питання.

Зараз, за словами, міського голови, роботу секретаря виконують чинні заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету міської ради:

«Я прийняв розпорядження і розподілив обов’язки, які виконував Олег Свідерський. Частину обов’язків виконує Ярослав Матвійчук, зокрема земельні питання веде, соціальною службою займається Лариса Кулікова, решту питань веде Ірина Ліщук».

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Теги: мер, Володимир, Саганюк
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