У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу





Про це повідомили на сторінці КП "Ласка" у facebook.



Так, вакцинацію проводитимуть у середу 4 вересня з 9.00 до 13.00 за адресою: вулиця Чернишевського (орієнтир навпроти «Нової лінії», зупинка громадського транспорту біля Волинської обласної інфекційної лікарні).



"Вакцинація проводиться КП "Ласка" та Держпродспоживслужбою м.Луцька. Обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 4 вересня безкошовно вакцинуватимуть від сказу домашніх собак і котів.Про це повідомили на сторінці КП "Ласка" у facebook.Так, вакцинацію проводитимуть у середу 4 вересня з 9.00 до 13.00 за адресою: вулиця Чернишевського (орієнтир навпроти «Нової лінії», зупинка громадського транспорту біля Волинської обласної інфекційної лікарні)."Вакцинація проводиться КП "Ласка" та Держпродспоживслужбою м.Луцька. Обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію