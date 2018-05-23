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У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу

У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу
У Луцьку 4 вересня безкошовно вакцинуватимуть від сказу домашніх собак і котів.

Про це повідомили на сторінці КП "Ласка" у facebook.

Так, вакцинацію проводитимуть у середу 4 вересня з 9.00 до 13.00 за адресою: вулиця Чернишевського (орієнтир навпроти «Нової лінії», зупинка громадського транспорту біля Волинської обласної інфекційної лікарні).

"Вакцинація проводиться КП "Ласка" та Держпродспоживслужбою м.Луцька. Обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу", - йдеться у повідомлені.

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Теги: сказ, вакцина
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