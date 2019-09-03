У Володимирі-Волинському з квартири винесли ноутбук
Сьогодні, 18:14
У Володимирі-Волинському, з квартири на вулиці Академіка Глушкова, невідомий вкрав ноутбук.
Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
Злочин скоїли невідомі у період з 31 серпня до 2 вересня.
За повідомленням правоохоронців, з квартири шляхом вільного доступу викрали ноутбук ASUS.
Сума завданої шкоди становить 3 тисячі гривень.
Деталі злочину встановлюють поліцейські.
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Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
Злочин скоїли невідомі у період з 31 серпня до 2 вересня.
За повідомленням правоохоронців, з квартири шляхом вільного доступу викрали ноутбук ASUS.
Сума завданої шкоди становить 3 тисячі гривень.
Деталі злочину встановлюють поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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