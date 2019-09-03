У Володимирі-Волинському з квартири винесли ноутбук





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт



Злочин скоїли невідомі у період з 31 серпня до 2 вересня.



За повідомленням правоохоронців, з квартири шляхом вільного доступу викрали ноутбук ASUS.



Сума завданої шкоди становить 3 тисячі гривень.



Деталі злочину встановлюють поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському, з квартири на вулиці Академіка Глушкова, невідомий вкрав ноутбук.Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град» Злочин скоїли невідомі у період з 31 серпня до 2 вересня.За повідомленням правоохоронців, з квартири шляхом вільного доступу викрали ноутбук ASUS.Сума завданої шкоди становить 3 тисячі гривень.Деталі злочину встановлюють поліцейські.

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