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У Володимирі-Волинському з квартири винесли ноутбук

У Володимирі-Волинському з квартири винесли ноутбук
У Володимирі-Волинському, з квартири на вулиці Академіка Глушкова, невідомий вкрав ноутбук.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».

Злочин скоїли невідомі у період з 31 серпня до 2 вересня.

За повідомленням правоохоронців, з квартири шляхом вільного доступу викрали ноутбук ASUS.

Сума завданої шкоди становить 3 тисячі гривень.

Деталі злочину встановлюють поліцейські.

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Теги: ноутбук, Волинь, крадіжка
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