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У Луцьку елітна автівка збила жінку, яка переходила дорогу

У Луцьку елітна автівка збила жінку, яка переходила дорогу
У Луцьку на вулиці Рівненській Ford Mustang збив 40-річну жінку.

Інцидент трапився 2 вересня, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці. За кермом транспортного засобу перебував 69-річний житель Луцька. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 40-річну жительку Луцького району, котра переходила проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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