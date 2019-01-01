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Під Луцьком зіткнулись два Renault. ФОТО

Під Луцьком зіткнулись два Renault. ФОТО
У селі Усичі Луцького району сталась ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

23-річний лучанин, керуючи автомобілем Renault Trafic, здійснюючи маневр обгону зіткнувся з Renault Kangoo, за кермом якого перебував 21-річний житель Локачинського району.

Внаслідок ДТП травмувався 34-річний пасажир Renault Kangoo. Постраждалий не госпіталізувався.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Під Луцьком зіткнулись два Renault. ФОТО
Під Луцьком зіткнулись два Renault. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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