Двоє дітей з Луцька потрапили до лікарні через відпочинок в місцевому парку і Буковелі





Про це повідомили на



Під час епідеміологічного розслідування встановили, що один із захворілих наприкінці липня катався на велосипеді в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в місті Луцьку. Після прогулянки відмітив слід від укусу комахою. Через кілька днів почервоніння в місці покусу збільшилось в діаметрі, лікувався самостійно. Оскільки стан дитини погіршувався, батьки звернулись за медичною допомогою. Хворий госпіталізований з діагнозом «Хвороба Лайма» в інфекційну лікарню.



Інший хлопчик відпочивав в Буковелі, де і помітив слід від укусу комахою. Через місяць почервоніння в місці покусу значно збільшилось, що вимусило звернутися за медичною допомогою. Дитині встановлено діагноз «Хвороба Лайма», хворого госпіталізовано.



Загалом за останній тиждень на Волині зафіксували 6 випадків хвороби Лайма. За медичною допомогою з проявами кліщового бореліозу звернулись волиняни з Ратнівського, Маневицького районів та міста Луцька. Серед захворілих четверо дорослих, котрі зазнали нападу кліща при перебуванні в лісах Маневицького та Ратнівського районів. Усі видалили кліща самостійно, до медичних закладів не звертались.



З початку року на хворобу Лайма захворіло понад 30 волинян.



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