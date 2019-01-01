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Двоє дітей з Луцька потрапили до лікарні через відпочинок в місцевому парку і Буковелі

Двоє дітей з Луцька потрапили до лікарні через відпочинок в місцевому парку і Буковелі
Двоє дітей з Луцька віком 12 та 14 років «підчепили» небезпечну хворобу Лайма через відпочинок в місцевому парку і Буковелі.

Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Під час епідеміологічного розслідування встановили, що один із захворілих наприкінці липня катався на велосипеді в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в місті Луцьку. Після прогулянки відмітив слід від укусу комахою. Через кілька днів почервоніння в місці покусу збільшилось в діаметрі, лікувався самостійно. Оскільки стан дитини погіршувався, батьки звернулись за медичною допомогою. Хворий госпіталізований з діагнозом «Хвороба Лайма» в інфекційну лікарню.

Інший хлопчик відпочивав в Буковелі, де і помітив слід від укусу комахою. Через місяць почервоніння в місці покусу значно збільшилось, що вимусило звернутися за медичною допомогою. Дитині встановлено діагноз «Хвороба Лайма», хворого госпіталізовано.

Загалом за останній тиждень на Волині зафіксували 6 випадків хвороби Лайма. За медичною допомогою з проявами кліщового бореліозу звернулись волиняни з Ратнівського, Маневицького районів та міста Луцька. Серед захворілих четверо дорослих, котрі зазнали нападу кліща при перебуванні в лісах Маневицького та Ратнівського районів. Усі видалили кліща самостійно, до медичних закладів не звертались.

З початку року на хворобу Лайма захворіло понад 30 волинян.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дитина заразилася хворобою Лайма після прогулянки у луцькому парку.



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Теги: хвороба Лайма, Луцьк, Волинь, Буковель, кліщі
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