Подражнили тварин і потрапили до лікарні: троє маленьких лучан постраждали від укусів домашніх улюбленців





У всіх випадках укуси нанесли домашні улюбленці, це спровокувало неправильне поводженням з тваринами, –



На момент нападу двоє лучан перебувало в гостях у Ківерцівському районі, одна дитина постраждала на Любомльщині.



Наголошують, якщо тварина нанесла укус або інші пошкодження, за нею слід наглядати протягом 10 днів, щоб встановити чи була вона хворою, коли наносила травми. Це пояснюється тим, що вірус сказу з’являється в слині зараженої тварини за 10 днів до появи хвороби. Якщо за цей період тварина залишилася здоровою, то зараження людини не відбулось.



Якщо вас укусила чи обслинила тварина (особливо дика чи безпритульна):



— Потрібно негайно звернутися до лікаря! Якщо тварина домашня, попросити власника надати документи, що підтверджують її щеплення;



— Ретельно промити рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран;



— Після цього неодмінно звернутися по медичну допомогу.



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