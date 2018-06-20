На Волині знайшли стародавній перстень із зображенням тризуба





Зображення на перстні – широкі і заглиблені, тобто можуть залишати відбиток подібно печатці. Сигнет виготовлений з міді і покритий тонким шаром срібла, яке збереглося лише частково, - пише газета



В центрі щитка круглої форми знаходиться тризуб, довкола якого виділене крапочками поле. А за ним – написи кирилицею. Літери погано читаються, тому над розшифруванням ще треба попрацювати. Але відомо напевно, що зазвичай там вказували ім’я власника.



Датують подібні персні кінцем ХІІІ – ХІV століттями. Сигнет міг належати людині з високим соціологічним становищем на кшталт знатного боярина, купця чи навіть княжича. Досі в Шацькому районі подібних перснів було знайдено вже кілька, але з іншою символікою. На деяких з них зображені птахи, сонце чи хрести. Походять вони з сіл Пулемець, Пульмо, Світязь та з самого Шацька.



Розквітлий тризуб, який нині красується на гербі Шацька, також був запозичений із зображення на перстені, знайденому на городищі в урочищі Сад, яке датують ХІІ –ХІІІ століттями.



Довідка:



Княжі символи – тризуби – зображували не тільки на прикрасах чи монетах, але й на цеглинах Десятинної церкви в Києві (986 – 996 рр.), на плитках-кахлях Упенської церкви у Володимирі-Волинському (1160 р.) Тобто тризуб використовували також як символічний і релігійний знак. Відомо, що при переході герба від батька до сина в «батьківський варіант» вносилися невеликі зміни і таким чином виникали нові види тризуба. Сучасна історіографія налічує близько двох сотень різновидів тризуба.



Варто зауважити, що досі достовірно не відоме значення тризубів. Також відсутня згадка про цей знак в давньоруських джерелах, тобто не відома його давня назва. На сьогодні найдавнішим артефактом княжої доби із двозубом (раннім тризубом) вважають печатку Святослава Великого, знайдену при розкопках Десятинної церкви в Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Недавно в урочищі Гора у Шацьку знайшли перстень, на якому є один з ранніх видів тризуба.Зображення на перстні – широкі і заглиблені, тобто можуть залишати відбиток подібно печатці. Сигнет виготовлений з міді і покритий тонким шаром срібла, яке збереглося лише частково, - пише газета Волинь-нова В центрі щитка круглої форми знаходиться тризуб, довкола якого виділене крапочками поле. А за ним – написи кирилицею. Літери погано читаються, тому над розшифруванням ще треба попрацювати. Але відомо напевно, що зазвичай там вказували ім’я власника.Датують подібні персні кінцем ХІІІ – ХІV століттями. Сигнет міг належати людині з високим соціологічним становищем на кшталт знатного боярина, купця чи навіть княжича. Досі в Шацькому районі подібних перснів було знайдено вже кілька, але з іншою символікою. На деяких з них зображені птахи, сонце чи хрести. Походять вони з сіл Пулемець, Пульмо, Світязь та з самого Шацька.Розквітлий тризуб, який нині красується на гербі Шацька, також був запозичений із зображення на перстені, знайденому на городищі в урочищі Сад, яке датують ХІІ –ХІІІ століттями.Княжі символи – тризуби – зображували не тільки на прикрасах чи монетах, але й на цеглинах Десятинної церкви в Києві (986 – 996 рр.), на плитках-кахлях Упенської церкви у Володимирі-Волинському (1160 р.) Тобто тризуб використовували також як символічний і релігійний знак. Відомо, що при переході герба від батька до сина в «батьківський варіант» вносилися невеликі зміни і таким чином виникали нові види тризуба. Сучасна історіографія налічує близько двох сотень різновидів тризуба.Варто зауважити, що досі достовірно не відоме значення тризубів. Також відсутня згадка про цей знак в давньоруських джерелах, тобто не відома його давня назва. На сьогодні найдавнішим артефактом княжої доби із двозубом (раннім тризубом) вважають печатку Святослава Великого, знайдену при розкопках Десятинної церкви в Києві.

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