На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого





Про це повідомляє



Так, у Бродівське відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про пацієнта, у якого діагностували, зокрема, «перелом основи черепа, забій головного мозку» та інші тілесні ушкодження.



Поліцейські встановили особу травмованого – ним виявився 27-річний мешканець Волинської області. Попередньо встановили, що в одному з сіл Бродівського району між потерпілим та його знайомим, 20-річним мешканцем Луцька, виник конфлікт, під час якого молодший наніс старшому тілесні ушкодження.



Зловмисник був затриманий в порядку ст.208 КПК України. Незважаючи на зусилля медиків, 2 вересня травмований помер у лікарні.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, триває. Зловмиснику загрожує покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині 27-річний волинянин наніс смертельні травми своєму знайомому.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. Так, у Бродівське відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про пацієнта, у якого діагностували, зокрема, «перелом основи черепа, забій головного мозку» та інші тілесні ушкодження.Поліцейські встановили особу травмованого – ним виявився 27-річний мешканець Волинської області. Попередньо встановили, що в одному з сіл Бродівського району між потерпілим та його знайомим, 20-річним мешканцем Луцька, виник конфлікт, під час якого молодший наніс старшому тілесні ушкодження.Зловмисник був затриманий в порядку ст.208 КПК України. Незважаючи на зусилля медиків, 2 вересня травмований помер у лікарні.Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, триває. Зловмиснику загрожує покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.

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