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На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого

На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого
На Львівщині 27-річний волинянин наніс смертельні травми своєму знайомому.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Так, у Бродівське відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про пацієнта, у якого діагностували, зокрема, «перелом основи черепа, забій головного мозку» та інші тілесні ушкодження.

Поліцейські встановили особу травмованого – ним виявився 27-річний мешканець Волинської області. Попередньо встановили, що в одному з сіл Бродівського району між потерпілим та його знайомим, 20-річним мешканцем Луцька, виник конфлікт, під час якого молодший наніс старшому тілесні ушкодження.

Зловмисник був затриманий в порядку ст.208 КПК України. Незважаючи на зусилля медиків, 2 вересня травмований помер у лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, триває. Зловмиснику загрожує покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.


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Теги: бійка, смерть, Львівщина, волинянин
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