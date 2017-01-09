вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Любешеві закрили пляжний сезон

У Любешеві закрили пляжний сезон
Від учора, 2 вересня, пляж у Любешеві став пустіти. Щоправда, не людей поменшало, а лавочок та роздягалень. Немає і буйків. Та й рятувальна служба не працюватиме вже до наступного літа.

Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".

Прибрати інвентар 1 вересня через закінчення пляжного сезону - це передбачає селищна рада, поінформував директор КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» Сергій Фальчик.

Також він зазначив, що невдовзі узбережжя пляжу ще більше опустіє: приберуть волейбольну сітку, бесідку, лавки та біотуалет, конструкції для паркування велосипедів. Залишиться лише одна лавка, одна роздягальня та контейнер на сміття.

«Знаю, що є в нас «моржі», і їм же треба десь переодягнутися, лишити речі, доки поплавають», - пояснив очільник комунальної служби.

крім цього, розповів, що вчора трапився прикрий інцидент – близько 17 години мусили викликати на пляж поліцію. Бо двоє чоловіків розпивали там спиртне та й поводилися не зовсім адекватно. Тому на обох склали адмінпротоколи. ﻿

У Любешеві закрили пляжний сезон
У Любешеві закрили пляжний сезон
У Любешеві закрили пляжний сезон
У Любешеві закрили пляжний сезон


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пляжний сезон, закриття, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні скасували депутатську недоторканність
Сьогодні, 12:20
У Любешеві закрили пляжний сезон
Сьогодні, 12:15
Попросив подзвонити і втік з телефоном: у Луцьку чоловік став жертвою шахрая
Сьогодні, 11:55
На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:51
Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
На Волині люди обурені через закриття терапевтичного відділення На Волині люди обурені через закриття терапевтичного відділення
09 січень, 2017, 13:30
Як виглядав залізничний вокзал у волинському селищі понад 50 років тому. РЕТРОФОТО Як виглядав залізничний вокзал у волинському селищі понад 50 років тому. РЕТРОФОТО
02 вересень, 13:55
Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
30 серпень, 11:29
Затримали 23-річного волинянина, який демонстрував людям свої статеві органи Затримали 23-річного волинянина, який демонстрував людям свої статеві органи
28 серпень, 18:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні скасували депутатську недоторканність
Сьогодні, 12:20
 0
У Любешеві закрили пляжний сезон
Сьогодні, 12:15
 0
Попросив подзвонити і втік з телефоном: у Луцьку чоловік став жертвою шахрая
Сьогодні, 11:55
 0
На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:51
 0
Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿