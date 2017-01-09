У Любешеві закрили пляжний сезон





Про це повідомляє



Прибрати інвентар 1 вересня через закінчення пляжного сезону - це передбачає селищна рада, поінформував директор КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» Сергій Фальчик.



Також він зазначив, що невдовзі узбережжя пляжу ще більше опустіє: приберуть волейбольну сітку, бесідку, лавки та біотуалет, конструкції для паркування велосипедів. Залишиться лише одна лавка, одна роздягальня та контейнер на сміття.



«Знаю, що є в нас «моржі», і їм же треба десь переодягнутися, лишити речі, доки поплавають», - пояснив очільник комунальної служби.



крім цього, розповів, що вчора трапився прикрий інцидент – близько 17 години мусили викликати на пляж поліцію. Бо двоє чоловіків розпивали там спиртне та й поводилися не зовсім адекватно. Тому на обох склали адмінпротоколи. ﻿







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від учора, 2 вересня, пляж у Любешеві став пустіти. Щоправда, не людей поменшало, а лавочок та роздягалень. Немає і буйків. Та й рятувальна служба не працюватиме вже до наступного літа.Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя". Прибрати інвентар 1 вересня через закінчення пляжного сезону - це передбачає селищна рада, поінформував директор КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»Також він зазначив, що невдовзі узбережжя пляжу ще більше опустіє: приберуть волейбольну сітку, бесідку, лавки та біотуалет, конструкції для паркування велосипедів. Залишиться лише одна лавка, одна роздягальня та контейнер на сміття.«Знаю, що є в нас «моржі», і їм же треба десь переодягнутися, лишити речі, доки поплавають», - пояснив очільник комунальної служби.крім цього, розповів, що вчора трапився прикрий інцидент – близько 17 години мусили викликати на пляж поліцію. Бо двоє чоловіків розпивали там спиртне та й поводилися не зовсім адекватно. Тому на обох склали адмінпротоколи. ﻿

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію