У Любешеві закрили пляжний сезон
Сьогодні, 12:15
Від учора, 2 вересня, пляж у Любешеві став пустіти. Щоправда, не людей поменшало, а лавочок та роздягалень. Немає і буйків. Та й рятувальна служба не працюватиме вже до наступного літа.
Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".
Прибрати інвентар 1 вересня через закінчення пляжного сезону - це передбачає селищна рада, поінформував директор КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» Сергій Фальчик.
Також він зазначив, що невдовзі узбережжя пляжу ще більше опустіє: приберуть волейбольну сітку, бесідку, лавки та біотуалет, конструкції для паркування велосипедів. Залишиться лише одна лавка, одна роздягальня та контейнер на сміття.
«Знаю, що є в нас «моржі», і їм же треба десь переодягнутися, лишити речі, доки поплавають», - пояснив очільник комунальної служби.
крім цього, розповів, що вчора трапився прикрий інцидент – близько 17 години мусили викликати на пляж поліцію. Бо двоє чоловіків розпивали там спиртне та й поводилися не зовсім адекватно. Тому на обох склали адмінпротоколи.
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Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".
Прибрати інвентар 1 вересня через закінчення пляжного сезону - це передбачає селищна рада, поінформував директор КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» Сергій Фальчик.
Також він зазначив, що невдовзі узбережжя пляжу ще більше опустіє: приберуть волейбольну сітку, бесідку, лавки та біотуалет, конструкції для паркування велосипедів. Залишиться лише одна лавка, одна роздягальня та контейнер на сміття.
«Знаю, що є в нас «моржі», і їм же треба десь переодягнутися, лишити речі, доки поплавають», - пояснив очільник комунальної служби.
крім цього, розповів, що вчора трапився прикрий інцидент – близько 17 години мусили викликати на пляж поліцію. Бо двоє чоловіків розпивали там спиртне та й поводилися не зовсім адекватно. Тому на обох склали адмінпротоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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