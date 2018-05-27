Інновації проти щетини: три «розумних» електробритви*





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Philips S7930



Модель 2019 року позиціонується виробником як інноваційна бритва, яка автоматично підлаштовує найбільш оптимальний режим роботи в залежності від особливостей шкіри і щетини. Спеціальний датчик BeardAdapt зчитує інформацію про жорсткість і густоту щетини і, в залежності від цього, регулює інтенсивність роботи моторчика. Завдяки трьом змінним головкам, бритва ефективно видаляє щетину, не ушкоджуючи шкіру. У комплекті можна також знайти триммер, що знімається, який призначений для догляду за вусами і бакенбардами.



За допомогою Bluetooth бритва синхронізується з мобільним додатком, що дозволяє вибрати режим чутливості й створити індивідуальний план гоління. Додаток також може виробити систему індивідуальних рекомендацій для кожного користувача.



Braun Series 7 7893s



Стильна електробритва з повністю водонепроникним корпусом від популярного німецького бренду Braun. Модель дозволяє не тільки промивати головку під водою, але і голитися в душі.



Невеликий моторчик здатний виробляти до 10 тисяч мікровібрацій в хвилину, що дозволяє за один підхід видалити максимальну кількість волосків. Інноваційна система AutoSense визначає щільність волосяного покриву і задає відповідну потужність. Для тих, хто не довіряє автоматичним налаштуванням і вважає за краще традиційне гоління, виробник дозволяє вибрати один з п'яти попередньо встановлених режимів гоління: від самого дбайливого до найбільш інтенсивного.



Philips Shaver Series SP9820



Бритва від популярного нідерландського виробника оснащена зручним цифровим дисплеєм, на який виводиться стан батареї, статус роботи пристрою, обраний режим і інша інформація. «Розумний» датчик під час гоління миттєво аналізує щільність щетини і довжину волосків, адаптуючи роботу мотора під ці показники. Крім використання автоматичних налаштувань, передбачена можливість ручного налаштування інтенсивності роботи пристрою в рамках трьох швидкісних режимів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За допомогою спеціального датчика «розумні» електробритви пізнають товщину і густоту щетини, автоматично налаштовуючи відповідний режим. Крім того, такі гаджети оснащені захищеним від проникнення вологи корпусом, ємним акумулятором, тримерами і часто мають дисплей для індикації статусу роботи. Ми підготували для вас невеликий огляд трьох популярних моделей, щоб на їхньому прикладі продемонструвати здібності «розумних» бритв.Купити будь-яку із зазначених нижче бритв можна за допомогою прайс-агрегатора «Магазілла» . Цей сервіс допоможе не тільки вибрати модель, яка буде максимально повно відповідати вашим вимогам, а й придбати її за найбільш доступною ціною.Модель 2019 року позиціонується виробником як інноваційна бритва, яка автоматично підлаштовує найбільш оптимальний режим роботи в залежності від особливостей шкіри і щетини. Спеціальний датчик BeardAdapt зчитує інформацію про жорсткість і густоту щетини і, в залежності від цього, регулює інтенсивність роботи моторчика. Завдяки трьом змінним головкам, бритва ефективно видаляє щетину, не ушкоджуючи шкіру. У комплекті можна також знайти триммер, що знімається, який призначений для догляду за вусами і бакенбардами.За допомогою Bluetooth бритва синхронізується з мобільним додатком, що дозволяє вибрати режим чутливості й створити індивідуальний план гоління. Додаток також може виробити систему індивідуальних рекомендацій для кожного користувача.Стильна електробритва з повністю водонепроникним корпусом від популярного німецького бренду Braun. Модель дозволяє не тільки промивати головку під водою, але і голитися в душі.Невеликий моторчик здатний виробляти до 10 тисяч мікровібрацій в хвилину, що дозволяє за один підхід видалити максимальну кількість волосків. Інноваційна система AutoSense визначає щільність волосяного покриву і задає відповідну потужність. Для тих, хто не довіряє автоматичним налаштуванням і вважає за краще традиційне гоління, виробник дозволяє вибрати один з п'яти попередньо встановлених режимів гоління: від самого дбайливого до найбільш інтенсивного.Бритва від популярного нідерландського виробника оснащена зручним цифровим дисплеєм, на який виводиться стан батареї, статус роботи пристрою, обраний режим і інша інформація. «Розумний» датчик під час гоління миттєво аналізує щільність щетини і довжину волосків, адаптуючи роботу мотора під ці показники. Крім використання автоматичних налаштувань, передбачена можливість ручного налаштування інтенсивності роботи пристрою в рамках трьох швидкісних режимів.

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