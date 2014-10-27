В Україні скасували депутатську недоторканність





Як передає



Від "Слуги народу" "за" були 252 депутата, від "Опозиційної платформи - За життя" - 0, від "Батьківщини" - 23, від "Європейської солідарності" - 24, від "Голосу" - 19, від групи "За майбутнє" - 22, від позафракційних депутатів - 33.



Проти не проголосував жоден, троє утримались, 28 не голосували.



Законом зі статті 80 Конституції України вилучається норма про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.



Також передбачено вилучити з чинної редакції Основного Закону норму про те, що народні депутати "не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".



При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.



Закон набере чинності з 1 січня 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України скасувала депутатську недоторканність.Як передає УНІАН , за президентський закон про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, № 7203) проголосували 373 народних депутата із 404 зареєстрованих у сесійній залі.Від "Слуги народу" "за" були 252 депутата, від "Опозиційної платформи - За життя" - 0, від "Батьківщини" - 23, від "Європейської солідарності" - 24, від "Голосу" - 19, від групи "За майбутнє" - 22, від позафракційних депутатів - 33.Проти не проголосував жоден, троє утримались, 28 не голосували.Законом зі статті 80 Конституції України вилучається норма про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.Також передбачено вилучити з чинної редакції Основного Закону норму про те, що народні депутати "не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.Закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію