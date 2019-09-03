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У аварію потрапив депутат Володимир-Волинської міськради, – ЗМІ

У аварію потрапив депутат Володимир-Волинської міськради, – ЗМІ
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Автопригода сталась 3 вересня о 9:55. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області, – інформує сайт «Княжий Град».

Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій, керуючи автівкою TOYOTA Prado, здійснюючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності маневру, та здійснив зіткнення з Audi А6, що рухалася в попутному напрямку.

Травмованих немає.

Водії домовились розійтися по європротоколу – оформленню повідомлення про настання ДТП, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим.

За інформацією з власних джерел «Княжого Граду», автівкою TOYOTA Prado кермував депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Радкевич. Володіння цим транспортним засобом зафіксоване у декларації депутата.

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Теги: аварія, Волинь
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