У аварію потрапив депутат Володимир-Волинської міськради, – ЗМІ





Автопригода сталась 3 вересня о 9:55. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області, – інформує сайт



Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій, керуючи автівкою TOYOTA Prado, здійснюючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності маневру, та здійснив зіткнення з Audi А6, що рухалася в попутному напрямку.



Травмованих немає.



Водії домовились розійтися по європротоколу – оформленню повідомлення про настання ДТП, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим.



За інформацією з власних джерел «Княжого Граду», автівкою TOYOTA Prado кермував депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Радкевич. Володіння цим транспортним засобом зафіксоване у декларації депутата.

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