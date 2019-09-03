У аварію потрапив депутат Володимир-Волинської міськради, – ЗМІ
Сьогодні, 12:32
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Автопригода сталась 3 вересня о 9:55. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області, – інформує сайт «Княжий Град».
Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій, керуючи автівкою TOYOTA Prado, здійснюючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності маневру, та здійснив зіткнення з Audi А6, що рухалася в попутному напрямку.
Травмованих немає.
Водії домовились розійтися по європротоколу – оформленню повідомлення про настання ДТП, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим.
За інформацією з власних джерел «Княжого Граду», автівкою TOYOTA Prado кермував депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Радкевич. Володіння цим транспортним засобом зафіксоване у декларації депутата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 3 вересня о 9:55. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області, – інформує сайт «Княжий Град».
Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій, керуючи автівкою TOYOTA Prado, здійснюючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності маневру, та здійснив зіткнення з Audi А6, що рухалася в попутному напрямку.
Травмованих немає.
Водії домовились розійтися по європротоколу – оформленню повідомлення про настання ДТП, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим.
За інформацією з власних джерел «Княжого Граду», автівкою TOYOTA Prado кермував депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Радкевич. Володіння цим транспортним засобом зафіксоване у декларації депутата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«П’ять виконаних обіцянок за 2 дні»: нардеп Івахів сказав, що вже зробив у новому парламенті
Сьогодні, 12:38
Як не стати жертвою кліща: прості і корисні поради
Сьогодні, 12:33
У аварію потрапив депутат Володимир-Волинської міськради, – ЗМІ
Сьогодні, 12:32
В Україні скасували депутатську недоторканність
Сьогодні, 12:20
У Любешеві закрили пляжний сезон
Сьогодні, 12:15
Медіа