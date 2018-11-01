вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у деяких селах два дні не буде світла

На Волині у деяких селах два дні не буде світла
У деяких селах Княгининівської громади два дні не буде світла у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомили у спільноті "Княгининівська громада" на сторінці у Facebook.

Так, не буде електроенергії 9 та 11 вересня з 9:30 до 17:00 у ФАПі села Буків та у ФАПі села Брище.

Також відключать електропостачання 12 та 19 вересня з 9:30 до 17:00 у селі Зміїнець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, ФАП, Княгининівська ОТГ, елекровимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це законопроект, яким я пишаюсь», – Петро Порошенко про зняття депутатської недоторканності
Сьогодні, 13:39
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:36
На Волині у деяких селах два дні не буде світла
Сьогодні, 13:26
Пограбували магазин та побили продавчиню: на Волині затримали одного із злодіїв
Сьогодні, 13:20
На Волині пропонують створити нову медичну службу
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
ФАП у волинському селі не бачив ремонту з 70-х років. ВІДЕО ФАП у волинському селі не бачив ремонту з 70-х років. ВІДЕО
01 листопад, 2018, 08:11
У селі на Волині зробили те, що вважали неможливим. ВІДЕО У селі на Волині зробили те, що вважали неможливим. ВІДЕО
25 жовтень, 2017, 17:50
Волинське село 5 днів буде без газу Волинське село 5 днів буде без газу
02 вересень, 05:19
Стіни осипаються, туалет – на вулиці: в аварійній школі на Волині готуються до навчального року Стіни осипаються, туалет – на вулиці: в аварійній школі на Волині готуються до навчального року
01 вересень, 08:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через змагання перекриють центр міста
Сьогодні, 13:53
 0
«Це законопроект, яким я пишаюсь», – Петро Порошенко про зняття депутатської недоторканності
Сьогодні, 13:39
 0
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:36
 0
На Волині у деяких селах два дні не буде світла
Сьогодні, 13:26
 0
Пограбували магазин та побили продавчиню: на Волині затримали одного із злодіїв
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿