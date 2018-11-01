На Волині у деяких селах два дні не буде світла
Сьогодні, 13:26
У деяких селах Княгининівської громади два дні не буде світла у зв'язку з ремонтними роботами.
Про це повідомили у спільноті "Княгининівська громада" на сторінці у Facebook.
Так, не буде електроенергії 9 та 11 вересня з 9:30 до 17:00 у ФАПі села Буків та у ФАПі села Брище.
Також відключать електропостачання 12 та 19 вересня з 9:30 до 17:00 у селі Зміїнець.
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Про це повідомили у спільноті "Княгининівська громада" на сторінці у Facebook.
Так, не буде електроенергії 9 та 11 вересня з 9:30 до 17:00 у ФАПі села Буків та у ФАПі села Брище.
Також відключать електропостачання 12 та 19 вересня з 9:30 до 17:00 у селі Зміїнець.
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