На Волині у деяких селах два дні не буде світла





Про це



Так, не буде електроенергії 9 та 11 вересня з 9:30 до 17:00 у ФАПі села Буків та у ФАПі села Брище.



Також відключать електропостачання 12 та 19 вересня з 9:30 до 17:00 у селі Зміїнець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У деяких селах Княгининівської громади два дні не буде світла у зв'язку з ремонтними роботами.Про це повідомили у спільноті "Княгининівська громада" на сторінці у Facebook.Так, не буде електроенергії 9 та 11 вересня з 9:30 до 17:00 у ФАПі села Буків та у ФАПі села Брище.Також відключать електропостачання 12 та 19 вересня з 9:30 до 17:00 у селі Зміїнець.

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