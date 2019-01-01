«П’ять виконаних обіцянок за 2 дні»: нардеп Івахів сказав, що вже зробив у новому парламенті

Народний депутат, який вкотре увійшов до парламенту, здобувши довіру виборців 21 округу, прозвітував перед волинянами про перші виконані ним передвиборчі обіцянки у новообраній Верховній Раді.Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.Степан Івахів зауважив, що сьогодні, 3 вересня, триває лише другий пленарний день Верховної Ради 9 скликання, а я він вже має честь відзвітувати волинянам про виконане.«Обіцяв – зробив», – почав свій допис Івахів й далі написав, про що саме йдеться.«Я обіцяв, що буду не пересічним депутатом, який просто натискає по-команді на кнопки, а буду мати активну позицію. Впевнений, що посада першого заступника голови комітету з питань екологічної політики та природних ресурсів, яку я обійняв попри великий конкурс на керівні посади в комітетах, красномовно ілюструє мої наміри не просто спостерігати, а реально впливати на процеси прийняття рішень в Раді», – розповів нардеп.Далі він пригадав, що обіцяв, що мажоритарники-самовисуванці зможуть зорганізуватися і створити свою депутатську групу. «І ми, разом з колегами, це зробили. Депутатська група «За майбутнє», в яку разом зі мною увійшли 22 народних депутати, буде з честю захищати інтереси своїх виборців, а не партій чи політичних лідерів», – констатував Івахів.Окрім того, він зауважив, що обіцяв, що волинські мажоритарники будуть працювати разом. Обіцянка виконана, тож Івахів переконує, що тепер працює на розвиток волинського краю разом з нардепамита«Я обіцяв підтримувати законодавчі ініціативи президента Зеленського, щоб допомогти йому реалізувати ті позитивні зміни, яких від нього так чекають українці. І я проголосував за всі законопроекти, які подав президент.Ну і, нарешті, я обіцяв, що проголосую за? І, в чергове, свою обіцянку виконав!» – написав народний обранець.Тож, підсумовуючи, він наголосив, що виконав 5 обіцянок лише за 2 днів і переконав, що це – тільки початок.