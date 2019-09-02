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На одному з ринків Шацька чоловік продавав «незаконну» рибу

На одному з ринків Шацька чоловік продавав «незаконну» рибу
На Волині за сім днів (з 26 серпня по 1 вересня) викрили 16 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

Так, на порушників склали 12 протоколів, - інформує рибоохоронний патруль Волині.

«У порушників вилучено 5 кг водних біоресурсів та 2 од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 612 грн», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 1 вересня інспектори зафіксували грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на озері Пулемецьке у Шацькому районі. Так, викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою.

На особу оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до Шацького суду для притягнення порушника до відповідальності.

Того самого дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група відвідала ринки Шацького району. На одному з ринків Шацька виявили громадянина, який здійснював незаконний продаж риби без дозвільних документів.

Порушник чинив опір рибпатрульним та намагався покинути місце скоєння правопорушення. З метою уникнення конфліктних ситуацій та задля забезпечення громадського порядку на місце викликали наряд поліції. На правопорушника склали адміністративний протокол.

На одному з ринків Шацька чоловік продавав «незаконну» рибу
На одному з ринків Шацька чоловік продавав «незаконну» рибу


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Теги: риба, патруль
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