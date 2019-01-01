«Це законопроект, яким я пишаюсь», – Петро Порошенко про зняття депутатської недоторканності

Фракція партії «Європейська Солідарність» проголосувала за ухвалення законопроекту про зняття депутатської недоторканності, який був внесений п’ятим президентом України Петром Порошенком.Про це лідер партії «Європейська Солідарність», народний депутатсказав на засіданні парламенту, пише пресслужба партії.«Фракція «ЄС» проголосувала за законопроект про скасування депутатської недоторканності. Це законопроект, яким я пишаюся і який був внесений саме мною, п’ятим президентом України. Водночас, ми будемо дуже уважно розглядати інші законопроекти, які у нас викликають сумніви, і я б наполегливо радив не прискорювати цей процес. Дайте можливість депутатам спільно сформувати єдину позицію», – сказав Порошенко.Він наголосив, що завжди був і залишається прихильником скасування депутатської недоторканності.«В цих умовах ми з вами спільно несемо відповідальність за те, щоб забезпечити незалежність парламенту. Парламент – це є окрема гілка влади і необхідно захистити парламент від будь- якого політичного тиску – правоохоронних, судових або будь-яких інших органів. Вимоги Революції Гідності пролягали саме в тому, щоб скасувати конституційну реформу 1996 року, позбавити президента частини повноважень і повернутися до парламентсько- президентської республіки. Я твердо переконаний, що ми маємо залишатися саме в цих рамках.Хочу не підтримати позицію, що висновки Венеціанської комісії враховані, з точністю до навпаки. Венеціанська комісія – це єдиний орган Ради Європи, який проводить адаптацію національного законодавства вимогам ЄС. Отже, якщо ми торуємо нашу дорогу до членства в ЄС, це є наше зобов’язання узгоджувати національне законодавство і адаптувати його до законодавства країн ЄС»,- наголосив Порошенко.«Демократія – це є дотримання процедури. Не можна проводити комітети в несесійний період, не можна позбавляти депутатів права внесення альтернативних законопроектів, не можна цього робити, Конституція має нас об’єднувати. В цьому є її мета.Я хочу подякувати парламенту, що законопроектом про зміни до Конституції був саме мій законопроект, за моїм підписом», – додав він.