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Пограбували магазин та побили продавчиню: на Волині затримали одного із злодіїв

Пограбували магазин та побили продавчиню: на Волині затримали одного із злодіїв
Суд взяв під варту на 60 діб чоловіка, якого затримали після крадіжки з магазину в Нововолинську.

Про це йдеться в відповідній ухвалі суду, - пише БУГ.

Зазначається, що 28-го серпня близько 16:00 двоє чоловіків в продуктовому магазині викрали з каси майже 3000 гривень.

Чоловік, перебуваючи в приміщенні магазину «Гурман», що розташований на проспекті С.Бандери, діючи за попередньою змовою з рідним братом, таємно викрали з каси відділу бакалії гроші. Та будучи відразу викритими продавцем, яка перешкодила їм покинути приміщення та почала їх затримувати, продовжили злочин, застосувавши насильство. Продавчиню відштовхнули від дверей, нанесли удари кулаком в обличчя та втекли.

У ході пошукових заходів того ж дня о 17:44 одного зі злодіїв затримали на вулиці Луцькій в порядку ст. 208 КПК України. Винесли підозру за ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством).

Обоє чоловіків – неодноразово раніше судимі. Затриманий – останній раз вироком Нововолинського міського суду від 30 вересня 2015 року за ч.2 ст.185 КК України до покарання у виді 2 років обмеження волі, звільнений 26.10.2017 на підставі Закону України «Про амністію» від 22.12.2016 на невідбутий строк 1 місяць 5 днів, судимість незнята і непогашена у встановленому законом порядку, відносно якого 26.06.2019 та 29.07.2019 до Нововолинського міського суду скеровано обвинувальні акти про обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України. Молодик, якому вдалося втекти, нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.

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Теги: крадіжка
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