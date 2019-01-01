У селі на Волині зіткнулись два автомобілі. ФОТО





Про це пише



Зазначили, що водій одного з автомобілів здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі іншому водієві.



Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, в наслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.



Ніхто з водіїв та пасажирів не травмувався.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Війниця Локачинського району зіткнулись дві автівки.Про це пише UA:Волинь Зазначили, що водій одного з автомобілів здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі іншому водієві.Як розповіла речниця патрульної поліції Волині, в наслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.Ніхто з водіїв та пасажирів не травмувався.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію