У селі на Волині зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У селі Війниця Локачинського району зіткнулись дві автівки.
Про це пише UA:Волинь.
Зазначили, що водій одного з автомобілів здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі іншому водієві.
Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, в наслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Ніхто з водіїв та пасажирів не травмувався.
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Про це пише UA:Волинь.
Зазначили, що водій одного з автомобілів здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі іншому водієві.
Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, в наслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Ніхто з водіїв та пасажирів не травмувався.
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