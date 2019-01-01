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У селі на Волині зіткнулись два автомобілі. ФОТО

У селі на Волині зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У селі Війниця Локачинського району зіткнулись дві автівки.

Про це пише UA:Волинь.

Зазначили, що водій одного з автомобілів здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі іншому водієві.

Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, в наслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

Ніхто з водіїв та пасажирів не травмувався.

У селі на Волині зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У селі на Волині зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У селі на Волині зіткнулись два автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь, ДТП
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