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Рівняни поверталися з відпочинку: рейсовий автобус потрапив у ДТП. ФОТО

Рівняни поверталися з відпочинку: рейсовий автобус потрапив у ДТП. ФОТО
На трасі «Миколаїв-Ульянівка» рейсовий автобус Mercedes протаранив патрульний автомобіль поліції Toyota Prius.

Аварія сталася вночі у вівторок, 3 вересня, - повідомляє Новини N.

Так, патрульний автомобіль їхав по трасі, з боку Вознесенська, в напрямку Миколаєва в правому ряду. У двох кілометрах за Нової Одесою поліцейську Toyota Prius наздогнав ззаду автобус Mercedes. Від отриманого потужного удару патрульний автомобіль виїхав на узбіччя, зніс дорожній покажчик і злетів у кювет.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, автомобіль і автобус отримали механічні пошкодження.

Водій автобуса повідомив, що не врахував ту обставину, що поліцейський автомобіль рухався на невисокій швидкості і тому врізався в нього ззаду.

У салоні автобуса перебувало кілька десятків пасажирів, які їхали з Рівного на відпочинок на море.

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Теги: рейсовий автобус, ДТП, патрульне авто
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