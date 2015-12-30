Рівняни поверталися з відпочинку: рейсовий автобус потрапив у ДТП. ФОТО





Аварія сталася вночі у вівторок, 3 вересня, - повідомляє



Так, патрульний автомобіль їхав по трасі, з боку Вознесенська, в напрямку Миколаєва в правому ряду. У двох кілометрах за Нової Одесою поліцейську Toyota Prius наздогнав ззаду автобус Mercedes. Від отриманого потужного удару патрульний автомобіль виїхав на узбіччя, зніс дорожній покажчик і злетів у кювет.



В результаті ДТП ніхто не постраждав, автомобіль і автобус отримали механічні пошкодження.



Водій автобуса повідомив, що не врахував ту обставину, що поліцейський автомобіль рухався на невисокій швидкості і тому врізався в нього ззаду.



У салоні автобуса перебувало кілька десятків пасажирів, які їхали з Рівного на відпочинок на море.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Миколаїв-Ульянівка» рейсовий автобус Mercedes протаранив патрульний автомобіль поліції Toyota Prius.Аварія сталася вночі у вівторок, 3 вересня, - повідомляє Новини N. Так, патрульний автомобіль їхав по трасі, з боку Вознесенська, в напрямку Миколаєва в правому ряду. У двох кілометрах за Нової Одесою поліцейську Toyota Prius наздогнав ззаду автобус Mercedes. Від отриманого потужного удару патрульний автомобіль виїхав на узбіччя, зніс дорожній покажчик і злетів у кювет.В результаті ДТП ніхто не постраждав, автомобіль і автобус отримали механічні пошкодження.Водій автобуса повідомив, що не врахував ту обставину, що поліцейський автомобіль рухався на невисокій швидкості і тому врізався в нього ззаду.У салоні автобуса перебувало кілька десятків пасажирів, які їхали з Рівного на відпочинок на море.

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