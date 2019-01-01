Велочемпіонка з Луцька отримала страшну травму та пропустить чемпіонат світу. ФОТО
Сьогодні, 14:53
Лучанка Яна Беломоїна пропустить Чемпіонат Світу з маунтинбайку.
Про це вона повідомила у соцмережі Instagram.
«На жаль! Я не зможу виступити на Чемпіонаті Світу сьогодні», – йдеться у дописі.
Лучанка пояснила, що два дні тому вона потрапила у серйозну аварію та сильно пошкодила коліно.
«Вибачте всі, хто чекав моєї участі в гонці», – пише Яна Беломоїна.
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Про це вона повідомила у соцмережі Instagram.
«На жаль! Я не зможу виступити на Чемпіонаті Світу сьогодні», – йдеться у дописі.
Лучанка пояснила, що два дні тому вона потрапила у серйозну аварію та сильно пошкодила коліно.
«Вибачте всі, хто чекав моєї участі в гонці», – пише Яна Беломоїна.
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