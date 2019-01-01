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Велочемпіонка з Луцька отримала страшну травму та пропустить чемпіонат світу. ФОТО

Велочемпіонка з Луцька отримала страшну травму та пропустить чемпіонат світу. ФОТО
Лучанка Яна Беломоїна пропустить Чемпіонат Світу з маунтинбайку.

Про це вона повідомила у соцмережі Instagram.

«На жаль! Я не зможу виступити на Чемпіонаті Світу сьогодні», – йдеться у дописі.

Лучанка пояснила, що два дні тому вона потрапила у серйозну аварію та сильно пошкодила коліно.

«Вибачте всі, хто чекав моєї участі в гонці», – пише Яна Беломоїна.

Велочемпіонка з Луцька отримала страшну травму та пропустить чемпіонат світу. ФОТО

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Теги: Яна Беломоїна, Луцьк, лучанка, травма
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