Велочемпіонка з Луцька отримала страшну травму та пропустить чемпіонат світу. ФОТО





Про це вона повідомила у соцмережі Instagram.



«На жаль! Я не зможу виступити на Чемпіонаті Світу сьогодні», – йдеться у дописі.



Лучанка пояснила, що два дні тому вона потрапила у серйозну аварію та сильно пошкодила коліно.



«Вибачте всі, хто чекав моєї участі в гонці», – пише Яна Беломоїна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Яна Беломоїна пропустить Чемпіонат Світу з маунтинбайку.Про це вона повідомила у соцмережі Instagram.«На жаль! Я не зможу виступити на Чемпіонаті Світу сьогодні», – йдеться у дописі.Лучанка пояснила, що два дні тому вона потрапила у серйозну аварію та сильно пошкодила коліно.«Вибачте всі, хто чекав моєї участі в гонці», – пише Яна Беломоїна.

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