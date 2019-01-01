Луцька візажистка представлятиме Україну на престижному конкурсі в Парижі
Сьогодні, 20:40
Візажистка Юлія Щесюк представлятиме Україну на чемпіонаті Оmchairworld.
Про це пише Таблоїд Волині.
«До початку чемпіонату залишилось зовсім трохи. Допрацьовую цей тиждень – і в дорогу до здійснення мрії та досягнення нових вершин», – написала Юлія в інстаграмі.
⠀
Візажистка впевнена, що дійство буде справді масштабним та грандіозним.
Юлія представлятиме нашу країну на чемпіонаті, який відбуватиметься у Парижі 14-16 вересня, у складі національної збірної України Оmcukraineassociated.
«Тримайте за мене кулачки та побажайте удачі», – додала лучанка.
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Про це пише Таблоїд Волині.
«До початку чемпіонату залишилось зовсім трохи. Допрацьовую цей тиждень – і в дорогу до здійснення мрії та досягнення нових вершин», – написала Юлія в інстаграмі.
⠀
Візажистка впевнена, що дійство буде справді масштабним та грандіозним.
Юлія представлятиме нашу країну на чемпіонаті, який відбуватиметься у Парижі 14-16 вересня, у складі національної збірної України Оmcukraineassociated.
«Тримайте за мене кулачки та побажайте удачі», – додала лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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