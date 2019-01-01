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Луцька візажистка представлятиме Україну на престижному конкурсі в Парижі

Луцька візажистка представлятиме Україну на престижному конкурсі в Парижі
Візажистка Юлія Щесюк представлятиме Україну на чемпіонаті Оmchairworld.

Про це пише Таблоїд Волині.

«До початку чемпіонату залишилось зовсім трохи. Допрацьовую цей тиждень – і в дорогу до здійснення мрії та досягнення нових вершин», – написала Юлія в інстаграмі.

Візажистка впевнена, що дійство буде справді масштабним та грандіозним.

Юлія представлятиме нашу країну на чемпіонаті, який відбуватиметься у Парижі 14-16 вересня, у складі національної збірної України Оmcukraineassociated.

«Тримайте за мене кулачки та побажайте удачі», – додала лучанка.

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Теги: візажистка, Луцьк
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