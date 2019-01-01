Лучанину продали в аптеці несправний тонометр
Сьогодні, 15:18
Лучанин Сергій Кузьмич придбав у аптеці міста зіпсований тонометр.
Зі скаргою молодий чоловік звернувся в управління захисту прав споживачів при обласному управлінні Держпродспоживслужби, - пише Суспільне Волині.
Чоловік розповів, що коли виявив несправність, то повернувся в магазин та попросив обміняти товар.
«Нам відмовили одразу. Ми лишили скаргу у книзі, що нам відмовили. Вони сказали, що товари медичного призначення обміну не підлягають, але змінилися закони і з першого січня 2019-го року всі електричні прибори, градусники - все обміну підлягає, навіть, якщо належної якості, але нам не підійшов, то вони зобов’язані нам повернути гроші», - каже Сергій Кузьмич.
Сергій Кузьмич каже, що зі скаргою звернувся в управління захисту прав споживачів при обласному управлінні Держпродспоживслужби. Заступник начальника Геннадій Кожевніков розповів, що у таких випадках законодавство передбачає обмін товару, ремонт чи повернення коштів.
«Спочатку звертаються до суб’єкта, потім пишуть нам заяву. Робиться перевірка, якщо споживач правий і було порушення, то притягуємо особу до адміністративної відповідальності», - розповів Геннадій Кожевніков.
Після оформлення скарги письмово лучанину повернули гроші за несправний товар.
Геннадій Кожевніков розповів, що найчастіше на Волині порушують права споживачів у сфері послуг, комунальній та з гарантійним ремонтом.
Головне фото – ілюстративне.
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Зі скаргою молодий чоловік звернувся в управління захисту прав споживачів при обласному управлінні Держпродспоживслужби, - пише Суспільне Волині.
Чоловік розповів, що коли виявив несправність, то повернувся в магазин та попросив обміняти товар.
«Нам відмовили одразу. Ми лишили скаргу у книзі, що нам відмовили. Вони сказали, що товари медичного призначення обміну не підлягають, але змінилися закони і з першого січня 2019-го року всі електричні прибори, градусники - все обміну підлягає, навіть, якщо належної якості, але нам не підійшов, то вони зобов’язані нам повернути гроші», - каже Сергій Кузьмич.
Сергій Кузьмич каже, що зі скаргою звернувся в управління захисту прав споживачів при обласному управлінні Держпродспоживслужби. Заступник начальника Геннадій Кожевніков розповів, що у таких випадках законодавство передбачає обмін товару, ремонт чи повернення коштів.
«Спочатку звертаються до суб’єкта, потім пишуть нам заяву. Робиться перевірка, якщо споживач правий і було порушення, то притягуємо особу до адміністративної відповідальності», - розповів Геннадій Кожевніков.
Після оформлення скарги письмово лучанину повернули гроші за несправний товар.
Геннадій Кожевніков розповів, що найчастіше на Волині порушують права споживачів у сфері послуг, комунальній та з гарантійним ремонтом.
Головне фото – ілюстративне.
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