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Лучанину продали в аптеці несправний тонометр

Лучанину продали в аптеці несправний тонометр
Лучанин Сергій Кузьмич придбав у аптеці міста зіпсований тонометр.

Зі скаргою молодий чоловік звернувся в управління захисту прав споживачів при обласному управлінні Держпродспоживслужби, - пише Суспільне Волині.

Чоловік розповів, що коли виявив несправність, то повернувся в магазин та попросив обміняти товар.

«Нам відмовили одразу. Ми лишили скаргу у книзі, що нам відмовили. Вони сказали, що товари медичного призначення обміну не підлягають, але змінилися закони і з першого січня 2019-го року всі електричні прибори, градусники - все обміну підлягає, навіть, якщо належної якості, але нам не підійшов, то вони зобов’язані нам повернути гроші», - каже Сергій Кузьмич.
Лучанину продали в аптеці несправний тонометр

Сергій Кузьмич каже, що зі скаргою звернувся в управління захисту прав споживачів при обласному управлінні Держпродспоживслужби. Заступник начальника Геннадій Кожевніков розповів, що у таких випадках законодавство передбачає обмін товару, ремонт чи повернення коштів.

«Спочатку звертаються до суб’єкта, потім пишуть нам заяву. Робиться перевірка, якщо споживач правий і було порушення, то притягуємо особу до адміністративної відповідальності», - розповів Геннадій Кожевніков.

Після оформлення скарги письмово лучанину повернули гроші за несправний товар.

Геннадій Кожевніков розповів, що найчастіше на Волині порушують права споживачів у сфері послуг, комунальній та з гарантійним ремонтом.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: тонометр, скарга
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