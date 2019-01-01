вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть лучанина, який вбив і викинув чоловіка у відстійник

Судитимуть лучанина, який вбив і викинув чоловіка у відстійник
Судитимутть 48-річного лучанина, який вбив на рік молодшого чоловіка.

Так, пізно ввечері 21 травня 2019 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав потерпілому не менше десяти сконцентрованих ударів руками і ногами, а в подальшому задушив, - пише пресслужба покуратури Волині.

Аби приховати злочин, помістив тіло убитої ним жертви у багажник авто, вивіз за місто й викинув у яму-відстійник неподалік села Липляни Ківерцівського району, де його і знайшли наступного дня.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Подробиці затримання лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник. ОФІЦІЙНО

Чоловіка обвинувачують у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).
Далі – слово за судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, суд, відстійник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин постане перед судом за хабар поліцейським
Сьогодні, 16:23
Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч за неіснуючий фотоапарат
Сьогодні, 16:18
Судитимуть лучанина, який вбив і викинув чоловіка у відстійник
Сьогодні, 16:14
Закликають зробити сюрприз доньці загиблого волинського захисника
Сьогодні, 15:50
Інновації проти щетини: три «розумних» електробритви*
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
Вдарив металевою палицею по голові: волинянин вбив свого швагра Вдарив металевою палицею по голові: волинянин вбив свого швагра
24 серпень, 08:23
Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО
19 серпень, 21:17
Бив ногами, палицею і табуреткою: волинянин забив до смерті коханця дружини Бив ногами, палицею і табуреткою: волинянин забив до смерті коханця дружини
14 серпень, 21:27
Cудили хлопця, який разом з друзями вбив волинянина Артема Іуса Cудили хлопця, який разом з друзями вбив волинянина Артема Іуса
24 липень, 21:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
Сьогодні, 17:02
 0
Волинянин посеред вулиці вкрав у чоловіка велосипед
Сьогодні, 16:54
 0
Відома волинянка очолила професійну лігу України з армреслінгу
Сьогодні, 16:43
 0
Волинянин постане перед судом за хабар поліцейським
Сьогодні, 16:23
 0
Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч за неіснуючий фотоапарат
Сьогодні, 16:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿