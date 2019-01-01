Судитимуть лучанина, який вбив і викинув чоловіка у відстійник





Так, пізно ввечері 21 травня 2019 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав потерпілому не менше десяти сконцентрованих ударів руками і ногами, а в подальшому задушив, - пише пресслужба покуратури Волині.



Аби приховати злочин, помістив тіло убитої ним жертви у багажник авто, вивіз за місто й викинув у яму-відстійник неподалік села Липляни Ківерцівського району, де його і знайшли наступного дня.



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Чоловіка обвинувачують у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).

Далі – слово за судом.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимутть 48-річного лучанина, який вбив на рік молодшого чоловіка. Так, пізно ввечері 21 травня 2019 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав потерпілому не менше десяти сконцентрованих ударів руками і ногами, а в подальшому задушив, - пише пресслужба покуратури Волині.Аби приховати злочин, помістив тіло убитої ним жертви у багажник авто, вивіз за місто й викинув у яму-відстійник неподалік села Липляни Ківерцівського району, де його і знайшли наступного дня.Чоловіка обвинувачують у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).Далі – слово за судом.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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