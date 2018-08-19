Волинянин постане перед судом за хабар поліцейським





Ківерцівський відділ Маневицької місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про пропозицію та надання 45-річним мешканцем села Крупа Луцького району неправомірної вигоди працівникам поліції, - повідомляє



Так, зранку 10 липня вантажний автомобіль, за кермом якого перебував чоловік, зупинили поліцейські роти №3 батальйону Управління патрульної поліції у Рівненській області – екіпаж патрульної поліції стаціонарного посту ДПС ДАІ «Цумань».



При перевірці документів у водія виявили відсутність договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.



Відтак, поліцейські ухвалили рішення про складання постанови про вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 132-1 КУпАП.



Чоловік, аби уникнути притягнення до адміністративної відповідальності, запропонував, а потім і надав поліцейським, поклавши на стіл у приміщенні посту, грошові купюри.

Зробив він це попри роз’яснення правоохоронців, що його дії кваліфікуються як злочин та фіксуються на відео.



Водія обвинувачують у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) і невдовзі він постане перед судом.



Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом передбачено покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть 45-річного волинянина, який намагався підкупити поліцейських.Ківерцівський відділ Маневицької місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про пропозицію та надання 45-річним мешканцем села Крупа Луцького району неправомірної вигоди працівникам поліції, - повідомляє прокуратура Волинської області. Так, зранку 10 липня вантажний автомобіль, за кермом якого перебував чоловік, зупинили поліцейські роти №3 батальйону Управління патрульної поліції у Рівненській області – екіпаж патрульної поліції стаціонарного посту ДПС ДАІ «Цумань».При перевірці документів у водія виявили відсутність договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.Відтак, поліцейські ухвалили рішення про складання постанови про вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 132-1 КУпАП.Чоловік, аби уникнути притягнення до адміністративної відповідальності, запропонував, а потім і надав поліцейським, поклавши на стіл у приміщенні посту, грошові купюри.Зробив він це попри роз’яснення правоохоронців, що його дії кваліфікуються як злочин та фіксуються на відео.Водія обвинувачують у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) і невдовзі він постане перед судом.Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом передбачено покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію