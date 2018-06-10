Lutsk Fashion Weekend влаштують у несподіваній локації*





Фешн-подія відбудеться о 18:00 28 вересня у головному офісі компанії (село Струмівка, вулиця Рівненська, 24).



Організаторка події, власниця модельного агентства Grace Model House Анна Тріль розповіла, що приміщення компанії WEST AUTO HUB обрали через те, що воно надзвичайно сучасне та стильне.



«Ми за нові відкриття не тільки з дизайнерами, а й з локаціями», – запевняє Анна Тріль. За її словами, вагалися тільки через те, що комплекс знаходиться за містом. Але компанія WEST AUTO HUB погодилася при потребі навіть організувати транспорт для відвідувачів заходу, тому проблем із логістикою – жодних.



У програмі Lutsk Fashion Weekend – фешн-покази, презентації, розіграші подарунків і навіть шоу-рум, де можна буде обрати річ собі до смаку.



Посилання на подію у Facebook та детальніша інформація – ТУТ.



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