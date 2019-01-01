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У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії

У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
У пологовому будинку Ковельського міськрайонного медичного об'єднання відкрили сучасне відділення інтенсивної терапії.

Про це повідомили у пресслужбі Ковельського МТМО.

У відділенні облаштовані окремі модернізовані реанімаційні зали для жінок та новонароджених дітей, які відповідають світовим стандартам надання медичної допомоги та оснащені новітнім обладнанням.

Також у відділенні встановили спеціалізовані функціональні ліжка-трансформери з електроприводом для перебування пацієнток в післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії.

«Щиро дякуємо Ковельському міському голові Кіндеру Олегу Олексійовичу за неодноразову вагому підтримку медицини Ковельщини», – йдеться у дописі.

У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії

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Теги: Ковель, МТМО, Волинь, медик, допомога
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