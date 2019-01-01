У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії





Про це повідомили у пресслужбі Ковельського МТМО.



У відділенні облаштовані окремі модернізовані реанімаційні зали для жінок та новонароджених дітей, які відповідають світовим стандартам надання медичної допомоги та оснащені новітнім обладнанням.



Також у відділенні встановили спеціалізовані функціональні ліжка-трансформери з електроприводом для перебування пацієнток в післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії.



«Щиро дякуємо Ковельському міському голові Кіндеру Олегу Олексійовичу за неодноразову вагому підтримку медицини Ковельщини», – йдеться у дописі.





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