У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
Сьогодні, 17:02
У пологовому будинку Ковельського міськрайонного медичного об'єднання відкрили сучасне відділення інтенсивної терапії.
Про це повідомили у пресслужбі Ковельського МТМО.
У відділенні облаштовані окремі модернізовані реанімаційні зали для жінок та новонароджених дітей, які відповідають світовим стандартам надання медичної допомоги та оснащені новітнім обладнанням.
Також у відділенні встановили спеціалізовані функціональні ліжка-трансформери з електроприводом для перебування пацієнток в післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії.
«Щиро дякуємо Ковельському міському голові Кіндеру Олегу Олексійовичу за неодноразову вагому підтримку медицини Ковельщини», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у пресслужбі Ковельського МТМО.
У відділенні облаштовані окремі модернізовані реанімаційні зали для жінок та новонароджених дітей, які відповідають світовим стандартам надання медичної допомоги та оснащені новітнім обладнанням.
Також у відділенні встановили спеціалізовані функціональні ліжка-трансформери з електроприводом для перебування пацієнток в післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії.
«Щиро дякуємо Ковельському міському голові Кіндеру Олегу Олексійовичу за неодноразову вагому підтримку медицини Ковельщини», – йдеться у дописі.
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