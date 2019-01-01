Луцька фуд-тренерка розвінчала міфи про «зожників»
Сьогодні, 20:25
Луцька фуд-тренерка Наталія Тарапата поділилася думками щодо розповсюджених помилкових переконань, якими керуються люди, які переходять на здоровий спосіб життя.
ТОП-5 лучанка опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Таблоїд Волині.
1. «Більше ніколи жодного фаст- фуду і солодощів».
Дозволь собі періодичні чіт-міли: це збереже від перфекціонізму та зміцнить нервову систему.
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2. «Магазинні продукти шкідливі».
Правда, якщо б наш раціон містив лише продукти, які не потребують етикеток, ми були б значно здоровіші. Проте, в сучасних реаліях важко обійтись без магазину – просто визначся зі спектром продуктів, які підходять за складом.
3. Підсвідоме засудження людей, які харчуються інакше.
Я довго сама сиділа в цій пастці. Поки не пройшла певне навчання, здебільшого психологічного характеру. Фраза, яку винесла звідти: «Let the people decide themselves. You’re not food-police». Тож нарешті я зняла з себе цей тягар фуд-судді та згодом перестала чути, що хтось соромиться їсти поряд зі мною. Проте, природнім чином, навколо мене люди, які дбають про себе, а тому вживають «гідну» їжу.
4. Надмірний фокус на калоріях, та відсутність фокусу на режимі.
Тут важливо усвідомити: дві людини з одними і тими самими вхідними даними та однаковим добовим калоражем, які практикують різні режими харчування – можуть, відповідно, мати різні результати по вазі в перспективі. Тривалість харчового вікна не менш важлива, ніж контент тарілки.
5. Попри всі правила, порушуй їх інколи.
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ТОП-5 лучанка опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Таблоїд Волині.
1. «Більше ніколи жодного фаст- фуду і солодощів».
Дозволь собі періодичні чіт-міли: це збереже від перфекціонізму та зміцнить нервову систему.
⠀
2. «Магазинні продукти шкідливі».
Правда, якщо б наш раціон містив лише продукти, які не потребують етикеток, ми були б значно здоровіші. Проте, в сучасних реаліях важко обійтись без магазину – просто визначся зі спектром продуктів, які підходять за складом.
3. Підсвідоме засудження людей, які харчуються інакше.
Я довго сама сиділа в цій пастці. Поки не пройшла певне навчання, здебільшого психологічного характеру. Фраза, яку винесла звідти: «Let the people decide themselves. You’re not food-police». Тож нарешті я зняла з себе цей тягар фуд-судді та згодом перестала чути, що хтось соромиться їсти поряд зі мною. Проте, природнім чином, навколо мене люди, які дбають про себе, а тому вживають «гідну» їжу.
4. Надмірний фокус на калоріях, та відсутність фокусу на режимі.
Тут важливо усвідомити: дві людини з одними і тими самими вхідними даними та однаковим добовим калоражем, які практикують різні режими харчування – можуть, відповідно, мати різні результати по вазі в перспективі. Тривалість харчового вікна не менш важлива, ніж контент тарілки.
5. Попри всі правила, порушуй їх інколи.
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