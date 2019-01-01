У луцькому парку просять облаштувати майданчик для вигулу собак





Відповідну



"Оскільки в районі балки, Відродження та прилеглих вулиць велика кількість домашніх собак, а місця обладнаного для вигулу собак поблизу немає, існує необхідність в облаштуванні такого місця в парку 900-річчя міста Луцька", - йдеться у повідомленні.



Зазначають, такий майданчик допоможе власникам тварин уникнути постійних конфліктів з перехожими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку місцеві жителі звернулися до міськради про облаштування майданчика для вигулу собак в парку 900-річчя.Відповідну петицію зареєстрували сьогодні, 3 вересня."Оскільки в районі балки, Відродження та прилеглих вулиць велика кількість домашніх собак, а місця обладнаного для вигулу собак поблизу немає, існує необхідність в облаштуванні такого місця в парку 900-річчя міста Луцька", - йдеться у повідомленні.Зазначають, такий майданчик допоможе власникам тварин уникнути постійних конфліктів з перехожими.

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