У луцькому парку просять облаштувати майданчик для вигулу собак
Сьогодні, 17:34
У Луцьку місцеві жителі звернулися до міськради про облаштування майданчика для вигулу собак в парку 900-річчя.
Відповідну петицію зареєстрували сьогодні, 3 вересня.
"Оскільки в районі балки, Відродження та прилеглих вулиць велика кількість домашніх собак, а місця обладнаного для вигулу собак поблизу немає, існує необхідність в облаштуванні такого місця в парку 900-річчя міста Луцька", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, такий майданчик допоможе власникам тварин уникнути постійних конфліктів з перехожими.
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Відповідну петицію зареєстрували сьогодні, 3 вересня.
"Оскільки в районі балки, Відродження та прилеглих вулиць велика кількість домашніх собак, а місця обладнаного для вигулу собак поблизу немає, існує необхідність в облаштуванні такого місця в парку 900-річчя міста Луцька", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, такий майданчик допоможе власникам тварин уникнути постійних конфліктів з перехожими.
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