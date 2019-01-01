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У луцькому парку просять облаштувати майданчик для вигулу собак

У луцькому парку просять облаштувати майданчик для вигулу собак
У Луцьку місцеві жителі звернулися до міськради про облаштування майданчика для вигулу собак в парку 900-річчя.

Відповідну петицію зареєстрували сьогодні, 3 вересня.

"Оскільки в районі балки, Відродження та прилеглих вулиць велика кількість домашніх собак, а місця обладнаного для вигулу собак поблизу немає, існує необхідність в облаштуванні такого місця в парку 900-річчя міста Луцька", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, такий майданчик допоможе власникам тварин уникнути постійних конфліктів з перехожими.

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Теги: петиція, майданчик для вигулу собак, луцький парк
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