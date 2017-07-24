Вивезли бордюр у невідомому напрямі: на одній із луцьких вулиць просять відновити тротуар





Відповідну Слива Вадим Васильович.



Чоловік повідомляє, майже рік тому в ході прокладання кабелю на вулиці Єршова частково зруйнували покриття тротуару вздовж липової алеї між кільцевими перехрестями, а також повністю знищили (і вивезено в невідомому напрямку) бордюр по одну сторону тротуару.



"Велика частина тротуару зараз являє собою місиво з глини і щебеню, хоча раніше там було досить непогане асфальтове покриття, яке регулярно прибиралось, а через відсутність бордюру ґрунт з прилеглого газону зараз повільно і невпинно сповзає на тротуар", - зазначає лучанин.



Відтак, після найменшого дощику люди змушені обходити це місиво проїжджою частиною, що наражає їх на небезпеку, особливо в темну пору доби. При цьому, тротуаром користується велика кількість дітей, що ходять тудою в школу з прилеглих вулиць.



Чоловік писав на це скаргу через систему "Відкрите місто", на що отримав відповідь:



"У ході реагування на звернення № 36408, яке надійшло через платформу «Відкрите місто» до департаменту муніципальної варти Луцької міської, повідомляємо, що інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було здійснено виїзд за вказаною адресою та виявлено підтвердження заявлених фактів у зверненні. По даному факту, на відповідальну особу за невідновлення благоустрою після земляних робіт, відповідно до аварійного ордеру від 14.11.2018 р. № 416-18 з терміном дії до 10.12.2018 р., було складено протокол про адміністративне правопорушення від 22.02.2019 р. № 0959 за ст.152 КУпАП та передано на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради."



Однак, за більш як пів року після цієї формальної відписки, жодних робіт з відновлення тротуару не провели.



"Настала осінь, дні стають коротшими, скоро буде сезон дощів і люди в темноті масово будуть ходити проїжджою частиною, ризикуючи життям, щоб не лізти в болото, створене при прокладанні кабелю",- підкреслив лучанин.



Тому, він наполегливо просить покарати винуватих у руйнуванні інфраструктури, а також відновити покриття тротуару вздовж вулиці Єршова, яке було зруйноване минулої осені, для забезпечення можливості людям комфортно та безпечно пересуватись вулицею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місцевий житель обласного центру просить відновити знищений тротуар на вулиці Єршова, що вздовж липової алеї.Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 3 вересня,Чоловік повідомляє, майже рік тому в ході прокладання кабелю на вулиці Єршова частково зруйнували покриття тротуару вздовж липової алеї між кільцевими перехрестями, а також повністю знищили (і вивезено в невідомому напрямку) бордюр по одну сторону тротуару."Велика частина тротуару зараз являє собою місиво з глини і щебеню, хоча раніше там було досить непогане асфальтове покриття, яке регулярно прибиралось, а через відсутність бордюру ґрунт з прилеглого газону зараз повільно і невпинно сповзає на тротуар", - зазначає лучанин.Відтак, після найменшого дощику люди змушені обходити це місиво проїжджою частиною, що наражає їх на небезпеку, особливо в темну пору доби. При цьому, тротуаром користується велика кількість дітей, що ходять тудою в школу з прилеглих вулиць.Чоловік писав на це скаргу через систему "Відкрите місто", на що отримав відповідь:"У ході реагування на звернення № 36408, яке надійшло через платформу «Відкрите місто» до департаменту муніципальної варти Луцької міської, повідомляємо, що інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було здійснено виїзд за вказаною адресою та виявлено підтвердження заявлених фактів у зверненні. По даному факту, на відповідальну особу за невідновлення благоустрою після земляних робіт, відповідно до аварійного ордеру від 14.11.2018 р. № 416-18 з терміном дії до 10.12.2018 р., було складено протокол про адміністративне правопорушення від 22.02.2019 р. № 0959 за ст.152 КУпАП та передано на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради."Однак, за більш як пів року після цієї формальної відписки, жодних робіт з відновлення тротуару не провели."Настала осінь, дні стають коротшими, скоро буде сезон дощів і люди в темноті масово будуть ходити проїжджою частиною, ризикуючи життям, щоб не лізти в болото, створене при прокладанні кабелю",- підкреслив лучанин.Тому, він наполегливо просить покарати винуватих у руйнуванні інфраструктури, а також відновити покриття тротуару вздовж вулиці Єршова, яке було зруйноване минулої осені, для забезпечення можливості людям комфортно та безпечно пересуватись вулицею.

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