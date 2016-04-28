Волинянам розповіли, чи можлива сповідь через інтернет або телефон





Хоча таку можливість поспілкуватися зі священником сучасна віруюча людина повинна мати, - повідомляє



Зауважують, інтернет і телефон є зручнішим і швидшим засобом спілкування ніж листування. Таким чином можна оперативно порадитися з духівником.



Проте зауважують, Таїнства звершуються церквою і в церкві за присутності священнослужителя, який звершує Таїнства владою, даною самим Христом і святими апостолами, а також того, хто приймає благодать Таїнства. Видима частина Таїнства є відображенням невидимої дії благодаті. Як у Христі дві природи: божественна і людська. Так і у Таїнствах Церкви невидимо і нероздільно поєднуються видима частина – обряд, і невидима – дія благодаті Божої.



Таким чином, сповідь як Таїнство через інтернет або телефон - неможлива.

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