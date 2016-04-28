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Волинянам розповіли, чи можлива сповідь через інтернет або телефон

Волинянам розповіли, чи можлива сповідь через інтернет або телефон
Волинянам розповіли, чи можна посповідатися через інтернет або телефон. Відтак, священники повідомляють, за допомогою сучасних технологій можлива лише духовна бесіда, яка буде підготовкою до сповіді.

Хоча таку можливість поспілкуватися зі священником сучасна віруюча людина повинна мати, - повідомляє Православна Волинь.

Зауважують, інтернет і телефон є зручнішим і швидшим засобом спілкування ніж листування. Таким чином можна оперативно порадитися з духівником.

Проте зауважують, Таїнства звершуються церквою і в церкві за присутності священнослужителя, який звершує Таїнства владою, даною самим Христом і святими апостолами, а також того, хто приймає благодать Таїнства. Видима частина Таїнства є відображенням невидимої дії благодаті. Як у Христі дві природи: божественна і людська. Так і у Таїнствах Церкви невидимо і нероздільно поєднуються видима частина – обряд, і невидима – дія благодаті Божої.

Таким чином, сповідь як Таїнство через інтернет або телефон - неможлива.

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Теги: волинські священники, сповідь як Таїнство, сучасні технології
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Коментарі 1
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Ясно що неможливо. А пожертви як? Хоча піп може номер карти давати і після оплати сповідь по телефону .
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