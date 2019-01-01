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У Луцьку до Дня міста у «Сіті Парку» закладуть капсулу часу

У Луцьку до Дня міста у «Сіті Парку» закладуть капсулу часу
З нагоди Дня міста Луцька на території рекреаційної зони CITY PARK, закладуть капсулу часу з листами дітей на тему «Яким ми бачимо Луцьк через 16 років».

Капсула часу буде відкрита до святкування 950-річчя Луцька, у 2035 році, повідомили на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», передає Конкурент.

Тож запрошують школи, дитячі садочки міста, громадські організації та творчі студії, які працюють з дітьми, взяти участь у заході, що відбудеться у п’ятницю, 6 вересня, об 11:00.

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«Ми наповнимо Капсулу часу листами та малюнками, у яких активні, юні та творчі діти покажуть, яким вони бачать майбутнє рідного міста. Для участі у заході потрібно підготувати колективний лист/малюнок від дітей закладу на вказану тему», – уточнили організатори.

Рекомендації для оформлення листів/малюнків:

обрати аркуш формату А4, де буде описано, яким діти бачать Луцьк через 16 років;
від школи або організації можна подати не більше 2-х листів/малюнків.
Передати листи потрібно в офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою проспект Волі, 49 а до 05.09 включно.

Нагадаємо, у Луцьку День міста відзначатимуть 7-8 вересня. Так, з нагоди свята запланували багато різноманітних цікавих заходів.

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Теги: День міста, капсула часу
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