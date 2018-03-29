Екопарковка та лавки-зиґзаґи: у центрі Луцька облаштовують сучасний сквер*

іля кафе Benedict облаштовують новий сквер. Як уже відомо, це спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», кафе Benedict, Луцької міської ради і дизайнера Левка Давидюка.



Ініціатори облаштування цієї ділянки запропонували дизайнеру креативно і сучасно заповнити цей простір. Про ідею стало відомо у травні цього року. Наприкінці серпня будівельники приступили до роботи, - повідомляє



У гендиректора «Інвестора» Андрія Разумовського попросили розказати і показати, що вже вдалося зробити і, яким це місце скоро має стати.



Так, бюджет проекту сягає мільйона гривень, кошти у новий сквер інвестував Андрій Разумовський, Роман Околіта (власник кафе Benedict) та бюджет міста.



На території скверу вже кипить робота. Зараз там працюють працівники підприємства «БетонБрукСервіс»: мають покласти до 600 квадратів бруківки.



«Ми вже зробили всю підземну частину робіт. Зокрема, проклали кабелі для підсвітки. Тут буде 17 високих ліхтарів. Замовили їх у хорошого виробника, це підприємство «Ельмонт». Вони сучасні й класні. Ще буде 25 менших ліхтариків, які підсвічуватимуть дерева», – каже Андрій Разумовський.



Сквер буде досить зеленим. У ньому планують висадити 17 дерев та 40 кущів. Дерева вже купили. Вони будуть 5-метрові.



У сквері буде три лавки-зигзаги. Де вони стоятимуть, уже можна побачити.



Уздовж нового скверу вже облаштовують екопарковку. Це територія, де лучани могтимуть припаркувати автівку. Еко – тому що викладена вона особливою бруківкою. Власне, то тверде покриття, яке збоку схоже на газон, тому що поміж бруківкою сіятимуть траву.



«Ми замовляли цю бруківку у своїх колег. Самі поки такої не робимо. Але форму для нашогозаводу Le Bruk вже замовили. І вже з 1 листопада будемо її виготовляти та використовувати на всіх своїх паркувальних майданчиках. Вона гарно кладеться, менше нагрівається. Плюс це стильно і сучасно», - розповідає Андрій Разумовський.



Автори проекту бережно поставилися до старої бруківки, так званої трилінки – шашки Трилінського. Прокладаючи кабель, її зняли, однак покладуть назад.



Для зручності лучан у сквері зроблять зручний прохід до кафе Benedict та магазину WineTime. Якщо раніше ця територія була трирівневою (з тротуаром та поребриками), то тепер – суцільна. Таким чином, зазначає Андрій Разумовський, подбали про те, аби простір був зручний для літніх людей і вони ходили рівною поверхнею.



«Це – приклад співпраці бізнесу та міста. Приклад того, як можна гарно облаштувати міський простір. Можливо, це стане поштовхом до змін в облаштуванні Театрального майдану, який теж потребує свіжих ідей. Переконаний, влада міста зверне на це увагу і буде давати нагоду втілювати свої проекти молодим архітекторам. Левко тут запропонував свій модерновий погляд. Він працює у Львові, там у цих справах вже пішли вперед», - каже гендиректор БК «Інвестор» Андрій Разумовський.



До зими лучани вже матимуть новий сквер. Питання тільки за ліхтарями, їх виробник обіцяє доставити після 20 вересня.



Як тільки ліхтарі змонтують, сквер відкриють для лучан. Наразі, це зробити готуються у жовтні.



Фото: Павло БЕРЕЗЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька, бЯк уже відомо, це спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», кафе Benedict, Луцької міської ради і дизайнераІніціатори облаштування цієї ділянки запропонували дизайнеру креативно і сучасно заповнити цей простір. Про ідеюНаприкінці серпня будівельники приступили до роботи, - повідомляє "Перший". У гендиректора «Інвестора»попросили розказати і показати, що вже вдалося зробити і, яким це місце скоро має стати.Так, бюджет проекту сягає мільйона гривень, кошти у новий сквер інвестував Андрій Разумовський,(власник кафе Benedict) та бюджет міста.На території скверу вже кипить робота. Зараз там працюють працівники підприємства «БетонБрукСервіс»: мають покласти до 600 квадратів бруківки.«Ми вже зробили всю підземну частину робіт. Зокрема, проклали кабелі для підсвітки. Тут буде 17 високих ліхтарів. Замовили їх у хорошого виробника, це підприємство «Ельмонт». Вони сучасні й класні. Ще буде 25 менших ліхтариків, які підсвічуватимуть дерева», – каже Андрій Разумовський.Сквер буде досить зеленим. У ньому планують висадити 17 дерев та 40 кущів. Дерева вже купили. Вони будуть 5-метрові.У сквері буде три лавки-зигзаги. Де вони стоятимуть, уже можна побачити.Уздовж нового скверу вже облаштовують екопарковку. Це територія, де лучани могтимуть припаркувати автівку. Еко – тому що викладена вона особливою бруківкою. Власне, то тверде покриття, яке збоку схоже на газон, тому що поміж бруківкою сіятимуть траву.«Ми замовляли цю бруківку у своїх колег. Самі поки такої не робимо. Але форму для нашогозаводу Le Bruk вже замовили. І вже з 1 листопада будемо її виготовляти та використовувати на всіх своїх паркувальних майданчиках. Вона гарно кладеться, менше нагрівається. Плюс це стильно і сучасно», - розповідає Андрій Разумовський.Автори проекту бережно поставилися до старої бруківки, так званої трилінки – шашки Трилінського. Прокладаючи кабель, її зняли, однак покладуть назад.Для зручності лучан у сквері зроблять зручний прохід до кафе Benedict та магазину WineTime. Якщо раніше ця територія була трирівневою (з тротуаром та поребриками), то тепер – суцільна. Таким чином, зазначає Андрій Разумовський, подбали про те, аби простір був зручний для літніх людей і вони ходили рівною поверхнею.«Це – приклад співпраці бізнесу та міста. Приклад того, як можна гарно облаштувати міський простір. Можливо, це стане поштовхом до змін в облаштуванні Театрального майдану, який теж потребує свіжих ідей. Переконаний, влада міста зверне на це увагу і буде давати нагоду втілювати свої проекти молодим архітекторам. Левко тут запропонував свій модерновий погляд. Він працює у Львові, там у цих справах вже пішли вперед», - каже гендиректор БК «Інвестор» Андрій Разумовський.До зими лучани вже матимуть новий сквер. Питання тільки за ліхтарями, їх виробник обіцяє доставити після 20 вересня.Як тільки ліхтарі змонтують, сквер відкриють для лучан. Наразі, це зробити готуються у жовтні.

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