У ТРЦ «ПортCity» – знижка 40% на розваги*
Сьогодні, 19:53
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатись знижкою -40% на розваги.
Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Здійсніть покупку в гіпермаркеті Там Там на суму від 300 грн.
- Отримайте чек на якому буде вказана інформація про знижку 40%
- Пред’явіть чек та скористайтесь знижкою в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity (знижка на боулінг), дитячому центрі FigliMigli (знижка на віртуальну та батутну зони), ролердромі GeneratorCity (знижка на катання на роликах), кінотеатрі PremierCity (знижка на попкорн).
- Знижка діє у будні дні за системою 1 чек – 1 знижка, наявність чеку зі знижкою обов’язкова .
Термін дії акції з 19 серпня до 10 вересня.
"Пориньте у вир драйвових розваг разом з ТРЦ ПортCity та гіпермаркетом Там Там!", - запрошують у ТРЦ.
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Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Здійсніть покупку в гіпермаркеті Там Там на суму від 300 грн.
- Отримайте чек на якому буде вказана інформація про знижку 40%
- Пред’явіть чек та скористайтесь знижкою в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity (знижка на боулінг), дитячому центрі FigliMigli (знижка на віртуальну та батутну зони), ролердромі GeneratorCity (знижка на катання на роликах), кінотеатрі PremierCity (знижка на попкорн).
- Знижка діє у будні дні за системою 1 чек – 1 знижка, наявність чеку зі знижкою обов’язкова .
Термін дії акції з 19 серпня до 10 вересня.
"Пориньте у вир драйвових розваг разом з ТРЦ ПортCity та гіпермаркетом Там Там!", - запрошують у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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