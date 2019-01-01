Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*
Сьогодні, 20:59
Боулінг клуб StrikeCity, що в ТРЦ "ПортCity" на 3-му поверсі, запрошує усіх любителів смачної піци на вигідну пропозиції 2+1.
Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, термін дії акції до 30 вересня.
"Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, термін дії акції до 30 вересня.
"Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*
Сьогодні, 20:59
Луцька фуд-тренерка розвінчала міфи про «зожників»
Сьогодні, 20:25
Медіа