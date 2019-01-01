Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*





Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, термін дії акції до 30 вересня.



"Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.



Деталі за телефоном: 067 334 50 85







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боулінг клуб StrikeCity, що в ТРЦ "ПортCity" на 3-му поверсі, запрошує усіх любителів смачної піци на вигідну пропозиції 2+1.Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, термін дії акції до 30 вересня."Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.Деталі за телефоном: 067 334 50 85

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