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Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*

Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*
Боулінг клуб StrikeCity, що в ТРЦ "ПортCity" на 3-му поверсі, запрошує усіх любителів смачної піци на вигідну пропозиції 2+1.

Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, термін дії акції до 30 вересня.

"Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.

Деталі за телефоном: 067 334 50 85

Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*
Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*


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Теги: StrikeCity, боулінг клуб, вигідна пропозиція, піца
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