Куліш, запальні танці та Мірзоян: у луцькому «політесі» вітали першокурсників. ФОТО

У Луцькому національному технічному університеті відбулася посвята першокурсників.Святкування відбулось у вівторок, 3 вересня.Ще до початку дійства подвір'я вишу "окупували" сотні студентів, їх батьки, викладачі та гості.Розпочалося свято з урочистої ходи першокурсників спільно з деканами факультетів і кураторами груп.Далі з напутнім словом до студентів звернувся ректор ЛНТУПредставники духовенства на чолі з владикоюпомолилися за здоров'я студентів, їх родину і викладачів вишу. Опісля щедро окропили їх посвяченою водою.Гостей свята розважали піснями і танцями. Зокрема, першокурсників привіталаА вихованці спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць» порадували присутніх показовим виступом.Насамкінець студенти долучилися до танцювального флешмобу, який підтримав ректор Петро Савчук.Усіх присутніх пригощали кулішем із польової кухні.І, вочевидь, найбільше першокурсникам запам'ятається яскравий виступ, який не зіпсував навіть дощ.