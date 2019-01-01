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GeneratorCity пропонує безлімітний місячний абонемент на катання на роликах*

GeneratorCity пропонує безлімітний місячний абонемент на катання на роликах*
Відтепер на арені розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, можна придбати - безлімітний* місячний абонемент на катання на роликових ковзанах.

Основні правила користування абонементом:
- Скористатися абонементом може тільки його власник;
- Абонементом можна скористатися один раз на день;
- Під час вихідних та святкових днів перебування на роллердромі по абонементу обмежується однією годиною.

Вартість абонементу 400 грн/місяць.

Забронювати абонемент можна вже зараз за посиланням

"Поспішайте! Кількість абонементів обмежена‼️", - запрошують у GeneraorCity.

GeneratorCity пропонує безлімітний місячний абонемент на катання на роликах*
GeneratorCity пропонує безлімітний місячний абонемент на катання на роликах*


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Теги: GeneraorCity, катання на роликах, безлімітний абонемент
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