GeneratorCity пропонує безлімітний місячний абонемент на катання на роликах*

Відтепер на арені розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, можна придбати - безлімітний* місячний абонемент на катання на роликових ковзанах.Основні правила користування абонементом:- Скористатися абонементом може тільки його власник;- Абонементом можна скористатися один раз на день;- Під час вихідних та святкових днів перебування на роллердромі по абонементу обмежується однією годиною.Вартість абонементу 400 грн/місяць.Забронювати абонемент можна вже зараз"Поспішайте! Кількість абонементів обмежена‼️", - запрошують у GeneraorCity.