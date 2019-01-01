GeneratorCity пропонує безлімітний місячний абонемент на катання на роликах*
03 вересень, 23:53
Відтепер на арені розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, можна придбати - безлімітний* місячний абонемент на катання на роликових ковзанах.
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Основні правила користування абонементом:
- Скористатися абонементом може тільки його власник;
- Абонементом можна скористатися один раз на день;
- Під час вихідних та святкових днів перебування на роллердромі по абонементу обмежується однією годиною.
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Вартість абонементу 400 грн/місяць.
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Забронювати абонемент можна вже зараз за посиланням
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"Поспішайте! Кількість абонементів обмежена‼️", - запрошують у GeneraorCity.
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⠀
Основні правила користування абонементом:
- Скористатися абонементом може тільки його власник;
- Абонементом можна скористатися один раз на день;
- Під час вихідних та святкових днів перебування на роллердромі по абонементу обмежується однією годиною.
⠀
Вартість абонементу 400 грн/місяць.
⠀
Забронювати абонемент можна вже зараз за посиланням
⠀
"Поспішайте! Кількість абонементів обмежена‼️", - запрошують у GeneraorCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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