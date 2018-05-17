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У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО

У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.

Як повідомляє Волинь24, аварія трапилася сьогодні, 3 вересня на вулиці Задворецькій біля "податкової".

Як стало відомо, один із водіїв повертав із Київського майдану на вулицю Задворецьку та не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення із позашляховиком.

Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебуває у сильному алкогольному сп'янінні.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО
У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО
У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО
У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО

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Теги: аварія, алкоголь, поліція
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