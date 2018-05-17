У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО





Як повідомляє



Як стало відомо, один із водіїв повертав із Київського майдану на вулицю Задворецьку та не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення із позашляховиком.



Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебуває у сильному алкогольному сп'янінні.



На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.Як повідомляє Волинь24 , аварія трапилася сьогодні, 3 вересня на вулиці Задворецькій біля "податкової".Як стало відомо, один із водіїв повертав із Київського майдану на вулицю Задворецьку та не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення із позашляховиком.Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебуває у сильному алкогольному сп'янінні.На місці працює патрульна поліція.

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