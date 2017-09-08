Повідомили, чим у луцькому «Базиліку» отруїлися люди
Сьогодні, 22:13
За результатами епідеміологічного розслідування спалаху в кафе «Базилік», м. Луцьк, встановлено, що причиною спалаху є сальмонела.
Повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нагадаємо, що у Луцьку у кафе «Базилік» на вулиці Кравчука, 11а отруїлися люди. Так, за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулось 8 осіб, з них - 3 дітей. Інцидент трапився 15-16 серпня. Згодом у закладі прокоментували отруєння клієнтів.
Факторами передачі послужили епідемічно небезпечні страви – суші з використанням сирого морського окуня, котрий придбаний в торговому комплексі «Пасаж» без супровідних документів, товаро — транспортної накладної. Культури сальмонел виділених від хворих та морського окуня є ідентичними.
Обставинами, що сприяли виникненню спалаху є незадовільний санітарний стан приміщень кухні, порушення умов зберігання сирої та готової продукції, порушенням технології приготування страв, недотриманням правил особистої гігієни працівниками харчової потужності.
При дослідженні змивів з обладнання, інвентарю, посуду виділені бактерії групи кишкової палички в 72%, стафілокок – в 2.5%.
Персонал закладу обстежений на патогенну мікрофлору, у 9 виявлено стафілокок, а у офіціантки кафе – сальмонелу, яка не ідентична культурі сальмонели виділеної від хворих. Працівники, котрі є носіями сальмонели та стафілококу відсторонені від роботи для проведення лікування та контрольних обстежень.
В осередку проведено комплекс протиепідемічних заходів, заключна дезінфекція з наступним лабораторним контролем її якості.
Всі 10 хворих проліковані та виписані в задовільному стані.
Заклад відновив роботу з 30 серпня.
Для проведення позапланового заходу державного нагляду в кафе та вжиття заходів реагування щодо недопущення поширення інфекційного захворювання залучено Держпродспоживслужбу м. Луцька.
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Повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нагадаємо, що у Луцьку у кафе «Базилік» на вулиці Кравчука, 11а отруїлися люди. Так, за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулось 8 осіб, з них - 3 дітей. Інцидент трапився 15-16 серпня. Згодом у закладі прокоментували отруєння клієнтів.
Факторами передачі послужили епідемічно небезпечні страви – суші з використанням сирого морського окуня, котрий придбаний в торговому комплексі «Пасаж» без супровідних документів, товаро — транспортної накладної. Культури сальмонел виділених від хворих та морського окуня є ідентичними.
Обставинами, що сприяли виникненню спалаху є незадовільний санітарний стан приміщень кухні, порушення умов зберігання сирої та готової продукції, порушенням технології приготування страв, недотриманням правил особистої гігієни працівниками харчової потужності.
При дослідженні змивів з обладнання, інвентарю, посуду виділені бактерії групи кишкової палички в 72%, стафілокок – в 2.5%.
Персонал закладу обстежений на патогенну мікрофлору, у 9 виявлено стафілокок, а у офіціантки кафе – сальмонелу, яка не ідентична культурі сальмонели виділеної від хворих. Працівники, котрі є носіями сальмонели та стафілококу відсторонені від роботи для проведення лікування та контрольних обстежень.
В осередку проведено комплекс протиепідемічних заходів, заключна дезінфекція з наступним лабораторним контролем її якості.
Всі 10 хворих проліковані та виписані в задовільному стані.
Заклад відновив роботу з 30 серпня.
Для проведення позапланового заходу державного нагляду в кафе та вжиття заходів реагування щодо недопущення поширення інфекційного захворювання залучено Держпродспоживслужбу м. Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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